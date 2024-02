Schobert Lara tavaly év végén örömmel számolt be arról, hogy Rubint Réka és Schobert Norbi nyomdokaiba lépve fitnesz-edző lett, de az sem titok, hogy a családi kötelék tekintetében is például szolgának a neki szülei. Egy ideje már boldog párkapcsolatban él futballista párjával, akivel Kazincbarcikán költöztek össze. Most a Schobert-lány közösségi oldalán válaszolt rajongói kérdésekre, ahol felmerült az is, hogy szeretne-e majd gyermeket!

Igen, szeretnék. Egy fiút és egy lányt

– árulta el a fiatal lány, aki bár imádja, hogy két öccse van, a jelek szerint ő maga megállna két gyerkőcnél! A kérdezz-felelek játékból az is kiderült, hogy már neveken is gondolkozott: a Noel és Lola nevek tetszenek neki.

(via Kiskegyed)