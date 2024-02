Judy a minap a Mokka vendége volt, ahol többek között a gyereknevelésről kérdezték. Mint kiderült, kiskamasz lányával a mai napig lelkesen készülnek farsangra, és mivel eredetileg varrónő az énekesnő foglalkozása, így ők maguk álmodják meg a jelmezeket. Idén ráadásul a lányka nyert is a jelmezével: Szabadság-szobornak öltözött be, de az elmúlt évek során is mindig nagy tetszést aratott az egyedi jelmezeivel.

Mivel Judy lánya, Maja immár 12 éves, így őt is utolérte a kamaszkor: elkezdett visszafeleselni az anyjának, megjelentek a „majd később, majd mindjárt”- kifogások, amiken a legtöbb hasonló korú gyerek átesik – köztük Judy is annak idején.

„Mindig mondja anyukám: na, most legalább látod, hogy milyen voltam én, vagy milyen voltál te velem. Úgyhogy nyilván visszakapja az ember ezeket a történeteket, de hát mindegy, mert ez a lényege, hogy így ismerjük meg igazán, meg így tanulunk egy nagy csomó dolgot. Én egyébként golyóálló vagyok” – idézi a Metropol az énekesnőt, aki a nevelés terén következetes, és szerinte igenis szükség van észszerű szigorra, ha a helyzet azt diktálja.

A beszélgetésben a nőiesedésről is szó esett, amiben Judy szerint lánya jeleskedik: egyre jobban érdeklődik az öltözködés és a sminkelés iránt, sőt, gyakran már édesanyjával egymás ruháit hordják.