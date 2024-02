Válása óta sem búslakodik az énekesnő.

Wolf Kati az elmúlt időszakban a külső-belső megújulásról, és az önfelfogadásról is nyíltan beszélt, illetve arról, hogy mára teljesen megszűnt a megfeleléséi kényszere. Az énekesnő ennek jegyében a Végtelen tánc című videóklipjében úgy döntött, megszabadul a festékektől, kozmetikumoktól, és azóta megvált a hosszú szőke tincseitől, melyeket már jó ideje növesztett.

Most a Meglepetés magazinnak adott interjút, melyben elárulta, büszke rá, hogy civilben egy átlagos anyuka. Szó esett arról is, hogyan éli meg a szingliséget amióta a házassága zátonyra futott. Az énekesnő és férje ugyanis néhány éve elváltak, de ahogy mondja, csak párként, szülőként nem. A gyerekeket érintő kérdésekben most is együtt döntenek. Nagy lelki támaszt jelentenek számára a barátnői is.

„Sikerült megtartanom a több évtizedes barátságaimat. Büszke vagyok arra, hogy a barátnőim csodás, okos, tevékeny hétköznapi nők, akikkel támogatjuk egymást. Egyébiránt azt üzenem a nőknek, akik esetleg egyedül vannak, hogy ne mondjanak le magukról. Törődjenek a testükkel-lelkükkel, és nemcsak azért, mert sosem tudhatjuk, kit küld nekünk a sors a következő napon, hanem önmagunk miatt. Megérdemeljük, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben.” – jelentette ki az énekesnő.