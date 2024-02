A szállásadója most mindenről beszámolt.

Zendaya kétséget kizáróan napjaink egyik legismertebb színésznője, aki egyébként gyakran szokott Magyarországra látogatni, legutóbb a Dűne folytatását is hazánkban forgatta. Mint az RTL videójából kiderült, a hollywoodi sztárok gyakran keresik fel Czeglédi Laurát, akit A Város Királynőiből ismerhetünk, hogy nála szálljanak meg egy-egy forgatás ideje alatt. Az üzletasszony most elárulta, hogyan is viselkedik egy olyan világsztár az itt tartózkodása alatt, mint Zendaya.

Szerintem Zendaya azért is különleges, mert nem csak tehetséges, hanem mert vele csak jó tapasztalatom van. Egy nagyon szerény, egy kedves, egy nagyon rendes lány volt. Persze ide járt hozzá a Timothée Chalamet, aki szeretett volna hozzánk költözni, de pont kiadtuk minden házat.

– mondta Czeglédi, aki hozzátette: a világhírű színésznőt rengeteg biztonsági személyzet őrizte, ezért nem egyszerű a közelébe kerülni.

Tom Holland is itt volt vele. Olyanok voltak, mint a szellemek, semmit nem lehetett észre venni abból, hogy ők ekkora világsztárok. Rengeteget forgattak, láttuk őket elmenni, de sokszor nem is tudtuk, mikor jöttek haza. Tényleg csak azt láttam, hogy baromi cukik együtt, és mindig együtt mozogtak Hollanddel.

– tette hozzá.