Közel 18 éve vitte el a főnyereményt.

Fotó: Kollányi Péter / MTI

Cserey Gábor 2006-ban vitte haza a Legyen Ön is milliomos! 40 millió forintos fődíját. Magyarországon máig ő az egyedüli, aki képes volt mind a tizenöt kérdést megválaszolni, és ezzel megnyerni a játékot. Most a Blikknek adott interjút, amelyben azt kérdezték tőle, mire költötte a nyereményét, de arról is beszámolt, mennyire változtatta meg az életét a pénzösszeg.

Ugyanúgy élek ma is. Akkor sem volt olyan hatalmas összeg a 40 millió forint, hogy az ország 10 leggazdagabb embere közé tartozzak, tehát ugyanúgy dolgoztam a nyugdíjig. Egyébként a mai napig én vagyok a lexikon a családban, ha nem tudnak valamit, egyből jön a »menj, kérdezd meg apádat, nagyapádat!«

– magyarázta az egykori kvíznyertes, aki „autóra, lakás- és nyaralótatarozásra, utazásra” szánta a nyereményét, ami így aztán „pillanatok alatt elkopott”.

Cserey azt is elárulta, hogy családja unszolására jelentkezett annak idején a műsorba, amely tévészereplését követően sokáig alig tudott végigmenni egy utcán úgy, hogy ne ismerjék fel vagy szólítsák le. Mint mondta, ma is szívesen jelentkezne vetélkedőbe, de hiába próbálkozik, nem látják őt szívesen, mert inkább a fiatalokat hívják.

Az ugrást követem, de nem nekem való, mert tele van általam nem preferált kérdésekkel, ráadásul 30-40 év körüliek szerepelnek benne, engem nem engednének oda. A Maradj talpon-nál is azt mondták, a korom miatt nem eshetek le… mondtam, hogy nem fogok, mert jó válaszaim lesznek, de akkor sem hagyták. 74 éves vagyok, hiába mennék, azt mondanák, nem vagyok képernyőképes

– fogalmazott Cserey.