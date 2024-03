Így érzi kereknek az életét.

Fotó: RTL

Gyerek nélkül is kereknek érzi az életét Fresh Andi, azaz Villányi Andrea. Az előadóművész, aki a Fresh együttes tagjaként robbant be a köztudatba a kétezres évek elején, úgy véli: 42 évesen már nem lenne felelősségteljes döntés családot alapítani, amellyel férje, Galló János is egyetért.

Fresh Andi nem titkolja: döntésében az is közrejátszott, hogy 2021-ben mellrákot diagnosztizáltak nála, amelyet hosszú kezelés követett.

„Isten ments! Az én biológiai órám 25 és 28 év között csörömpölt, hogy jó lenne egy gyerek, de akkor nem úgy hozta az élet. Aztán 16 év barátság után összejöttünk a férjemmel, és csak a mának éltünk. Egy beszélgetésen felmerült ugyan a gyerekkérdés, de neki már van két felnőtt gyereke, és nem várhatom el, hogy otthon üljön. Tudom, ha lenne gyerekünk, akkor is menne repülni, quadozni, motorozni, ide-oda. Én meg meghülyülnék, hogy miért nem mehetek. Aztán jött a betegség, és kemoterápia után három évig nem is javasolt a gyerekvállalás.

Most meg már 42 éves vagyok, a férjem 54 múlt, nem lenne felelősségteljes döntés gyereket vállalnunk. Kerek életünk van a négy kutyusunkkal, úgyhogy idén szilveszterkor is azt mondtuk: ha minden így marad, nekünk ennél több nem kell. És ebbe nem fér bele egy gyerek

– szögezte le a Blikknek.