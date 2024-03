De egyáltalán nem bánja.

Már a mozikban is játszák Denis Villeneuve vadonatúj filmje, a Dűne: Második részt, amely nem csak a pénztáraknál megy nagyot, de a kritikusok is egyhangúan magasztalják. A sztárokkal teletűzdelt sci-fi egy részét Budapesten forgatták, itt járt például a Harkonnenek Báróját játszó Stellan Skarsgard is, aki ezúttal sem nyújt sokkal szebb látványt a vásznon, mint az előző részben.

Ez persze teljesen tudatos volt, olyannyira, hogy a svéd színész a digitális utómunkát elutasítva a napi 8 órás, néhol teljes meztelenséget igénylő sminkfolyamatot is bevállalta, hogy minél élethűbben alakulhasson át a filmsorozat gonosztevőjévé.

„Fájt, de megérte. Azt akartuk, hogy annyira markáns képet sugalljon, ami nagy benyomást tesz az emberekre, amint feltűnik a képen. És ennek a benyomásnak ki kell tartania a film egésze alatt, akkor is, ha nem mindig látható” – idézte az IGN Skarsgard szavait, aki nem először vetette magát alá ilyesmi tortúrának: annak idején A Karib-tenger kalózai forgatásakor is ő volt az egyelten, akit valóban átmaszkíroztak motion-non-capture helyett, de egyáltalán nem bánta, hiszen elmondása szerint szereti nézni, ahogy a sminkmesterek dolgoznak.