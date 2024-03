Elsősorban élményekre költené el vagyonát.

Az elkövetkező időszakban több figyelmet szeretne fordítani magára, 76 éves édesanyjára és a kutyáira Molnár Anikó. Az egykori Nagy Ő azért döntött így, mert az utóbbi időben éjt nappallá téve dolgozott – hol fotózásra ment, hol tetovált –, a sok munka miatt pedig a konditerembe sem jutott el: elmondása szerint mintegy 10 kilóval mutat többet alatta a mérleg, ezért változtatni szeretne.

A szőkeség, ami minderről a TV2 Mokka című műsorában mesélt, tartalomgyártóként rengeteg pénzt keres, s az adásban az anyagiakra is kitért: elújságolta, hogy megvette álmai autóját, de a forgatásra még taxival ment, ugyanis nem meri használni a járművet.

Nagyon nagy félreértés, hogy azt gondolják, milliárdos lettem. Valóban sokkal jobban élek, mint mondjuk egy évvel ezelőttig, könnyebben is keresem meg a pénzt, meg többet is, viszont én már nem szeretnék ingatlanokat vásárolni. Minek? Nincsen örökösöm, nem is lesz már. Nem szeretnék felhalmozni semmit, hanem élményeket szeretnék gyűjteni. Arra szeretném elkölteni, hogy ahol most élek, az szebb legyen. Tegnap vettem, illetve hoztam el egy autót, egy nagy álomautót... (...) Most taxival jöttem, mert még nagyon új, még nem akartam, féltem. Az első utam a varrónőhöz vezet, meg megyek egyedi rendszámot csináltatni