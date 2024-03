Újabb poszt Nepálból.

Néhány nap „szünet” után újabb bejegyzéssel jelentkezett spirituális utazásáról Sebestyén Balázs. A rádiós műsorvezető csaknem egy héttel ezelőtt tudatta az Instagram-oldalán, hogy Nepálba utazott, ahonnan különleges fotók és videók formájában sorra osztja meg, milyen kalandokban van része.

Legutóbb egy lapozható posztot tett közzé, amelynek leírásában sejtelmesen, csipetnyi – tőle megszokott – élcelődéssel arra is utalhatott, hogy a médiahatóság a Rádió 1 Balázsék című műsora ellen indított eljárást. Mint ismert, az NMHH közlése szerint a műsorszám egy társadalmi csoport másodrendűségére vonatkozó tartalmat hordozott, pontosabban az egyik vendéget, Musimbe Dávid Dennist alázták meg azzal, hogy a bőrszíne miatt rabszolgákkal kapcsolatos tréfák célpontjává tették.

Sebestyén a lapozható bejegyzésében azt írta, hogy:

Kérlek, Serab, áldj meg engem és a műsort, hogy ne büntessen meg bennünket többször az NMHH! Itt már csak Te segíthetsz…

Serab Gyalcen rinpocse a kagyü vonal nagyra becsült, elismert lámája, Nepálban és Európában is elismert buddhista tanító. Több napon keresztül tart pudzsát Katmanduban, a Manang Kolostorban! Többször meglátogattuk reggelente. Hihetetlen energia élőben egy ilyet átélni. Serab rengeteg sztúpát épített Nepálban, Franciaországban, és 2008-ban Magyarországon, Becskén, a Gyémánt Út Buddhista Közösség elvonulási központjában, amit ő is avatott fel Láma Ole Nydahllal együtt. Végtelenül kedves volt” – mesélte követőinek a rádiós, akinek műsora ellen nem először indítanak eljárást, s nem is egyszer kaptak súlyos pénzbüntetést.

A műsorvezető – akit felesége és fiai nem kísértek el az utazásra – szorgalmasan dokumentálja végig élményeit: előbb Katmanduba látogatott, ahol első útja egy rinpocséhez, vagyis egy vallási tisztséget viselő emberhez vezetett, aki megáldotta őt. Ezt követően utazott Lumbinibe, azaz Buddha születésének helyszínére, ami a Himalája lábánál található, különleges élményei azonban ezzel nem értek véget, hiszen a repülőtéren összefutott egy másik buddhista tanítóval, akivel egy közös képet is készíthetett.