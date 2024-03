Nem kevés pénzről van szó, és messze még a vége.

Hétfőre virradóan kiderül, hány Oscar-jelölést válthat díjra a legrangosabb filmes gála idei nagy esélyese, az Oppenheimer. Christopher Nolan viszont akkor sem szomorkodhat, ha esetleg nem jön be a papírforma, és szobor nélkül távozik az eseményről, ugyanis pénzügyileg jócskán jövedelmező volt számára legutóbbi mozija.

A Forbes most kiszámolta, nagyjából mennyit zsebelhetett be a rendező, és ha hihetünk a lap becsléseinek, nem kell anyagi gondoktól félteni a közeljövőben Nolant. Az IGN által idézett cikk szerint maga az életrajzi dráma 100 millió dollárból készült, de ennek tízszeresét, közel 1 milliárd dollárt hozta vissza, amelynek 15 százaléka landol a direktor zsebében, még azelőtt, hogy az Universal Pictures levonná abból a saját költségeit. Bár Nolannak kell még ügyvédjére, ügynökére is költenie, a magazin szerint körülbelül bruttó 72 millió dollárnál, azaz majdnem 26 milliárd forintnál járhat most az Oppenheimer bevételeiből. Ez persze tovább nőhet, amint a filmet eladják egy streamingszolgáltatónak, vagy más liszenszelések által is, így könnyen lehet, az ő fizetése is eléri a 100 millió dolláros lélektani határt hamarosan.