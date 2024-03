Maguk mögött hagyták a múltat.

Fotó: Kaszás Tamás / Index / TV2

Egy héttel ezelőtt nagy meglepetést okozott, hogy Horváth Gréta és Stana Alexandra közös képet posztolt. A találkozó leginkább azért volt különös, mert mindkettőjük múltját összeköti egykori kedvesük, Meggyes Dávid. Horváth 2022-ben jelentette be, hogy a házasságuk Meggyessel, akivel akkor az Ázsia Expressz második évadát is megnyerték, több mint egy év után zátonyra futott. Mint később kiderült, az üzletember döntött úgy, hogy elhagyja a párját. Nem sokra rá azt is megtudhatta a nyilvánosság, hogy az új választottja a Dancing With The Stars táncosnője, Stana Alexandra lett.

Az exek a Storynak most elárulták a találkozójuk valódi okát, amit egyébként Horváth kezdeményezett:

„Az elmúlt két évben hatalmas változáson, személyiségfejlődésen mentem keresztül. Nem volt könnyű időszak, amihez akarva-akaratlanul Szandi is hozzájárult. De minden nehézség ellenére én rettentő hálás vagyok neki, hogy így alakult az életem. A média viszont állandóan össze akart ugrasztani minket, ment a folytonos hasonlítgatás, holott eddig mi nem is ismertük egymást. Nagyon zavart már ez a műbalhé. Úgyhogy azt éreztem, eljött az idő, hogy ráírjak, és beszélgessünk. Szó szót követett, aztán telefonon is hívtuk egymást, ami szintén nagyon pozitív volt, és utána megbeszéltünk egy személyes találkozót is” – árulta el Horváth Gréta.

„Ami Grétával történt, az a múltban velem is megesett, és valahogy sosem hagyott nyugodni, hogy részben én valakinek ugyanazt a fájdalmat okoztam, amit egykor nekem kellett elszenvednem. Tartoztam egy bocsánatkéréssel Gréta felé, és örülök, hogy azáltal, hogy lépett felém, ezt végre megtehettem” – magyarázta Stana Alexandra.