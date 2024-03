A műsorvezető nehezebben élte meg a 40. születésnapját, mint a mostanit.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Novodomszky Éva A Hét Embere című műsor vendége volt, ahol többek között arról is szó esett, miként élte meg, hogy idén januárban betöltötte az ötvenedik életévét. Mint kiderült, a műsorvezető ettől a kerek évszámtól egyáltalán nem esett pánikba, de tíz évvel ezelőtt kissé másként állt a születésnapjához.

„A negyvenedik előtt vártam, hogy mi fog történni. Pánikba esek, jön-e valamiféle szorongás. Két héttel a szülinapom előtt jött egy ilyen rohamom, hogy mégsem akarok nagy bulit, hanem csak egy kicsit. Ezt a környezetem jól fogadta, bár a családom és a barátaim nem hagyták, hogy nagyon csendesen ünnepeljek, de tiszteletben tartották azt, hogy nem akarok egy őrületesen nagy januári majálist” – idézi a Story Novodomszkyt.

A kétgyermekes édesanyának az ötvenedik születésnapja előtt már nem voltak érzelmi kilengései, tudatosan próbál tenni a külső és belső egészségéért.

„Az ötventől egyáltalán nem ijedtem meg. Nyilván látom én is a testem változásait. Próbálok tenni az egészségemért és a külsőmért is. Anyaként ez akkor vált igazán intenzívvé, amikor a gyerekeim egészségére figyelve elkezdtem jobban odafigyelni magamra is. De hát ötvenévesen azért az ember már érzi, hogy időnként itt-ott kopik. Ezekre mind oda kell figyelni, hogy a nyolcvan is úgy teljen, hogy tudok a dédunokáimmal szaladgálni” – fogalmazott a tévés.