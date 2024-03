Fotó: TV

Baukó Éva nemrég egy igazi paradicsomi helyen, a napsütéses Zanzibáron pihent az egyik barátnőjével. A ValóVilág negyedik szériájának játékosa az élményeiről a TV2Mokka című műsorában mesélt: többek között szót ejtett arról is, hogy azért éppen Zanzibárra esett a választása, mert sosem látott még fehér homokos partot. Rengeteg programon részt is vett, de az ingatlanosként dolgozó egykori valóságshow-szereplő fontosnak tartotta, hogy az utazás árnyoldalairól is említést tegyen.

Mint mesélte, szívszorító szegénységgel találta szemben magát, s egy dologra figyelmeztetni akarta azokat, akik szintén Zanzibárra utaznának.

Azt azért tudni kell, hogy jattolni kell, és nagyon vigyázzanak, akik mennek, hogy ne húzzák le őket. Minket sikerült azért lehúzni. 20 dollár volt hat másfél literes víz, ami egyébként egy dollárba került volna, szóval voltak ilyen dolgok, de egyébként megéri, szóval nem sajnáltuk

– árulta el Baukó, akinek utazása a Blikk szerint körülbelül 2 millió forintba került. Egy ötcsillagos szállodában szálltak meg, ám mint meséli, azzal számolni kell, hogy minden este elmegy néhányszor az áram, annyira túlterhelt a rendszer Zanzibáron.