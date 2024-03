Nem csak a téli szezon miatt tart hónapok óta zárva a kisbolt, a jövőben sem fogják megnyitni azt Nánásiék.

Hiába várhatták sokan, hogy a nyár beköszöntével felkereshessék a Nekem a Balaton füredi egységét, rossz hírekkel szolgált Ördög Nóra és Nánási Pál a számukra: az október óta technikai okok miatt zárva tartó kisbolt nem nyit ki többé.

„Balatonfüreden két szezont működtünk, de azt hiszem, az idei év arról szól, hogy racionalizáljuk a rengeteg feladatunkat, és az egyik ebből az, hogy fájó szívvel, de el kell engednünk a füredi boltot. Azt kellett felmérnünk, hogy nem tudunk ott elég időt tölteni. Hiába van a Balaton partján, sajnos, messze van tőlünk és Akarattyától is, ahol a másik két boltunk és a nyaralónk is van. Nagyon megterhelő a folyamatos ide-oda utazgatás” – kezdte a Blikknek a műsorvezető, aki szerint emiatt egy kicsit el is vesztették a Balaton adta tiszta örömöt.

Abban maradtunk Palkóval, hogy jó lesz nekünk ott, Akarattyán. Most döntöttük el, hogy nem nyitjuk meg újra, a következő nyári szezonban zárva marad. Kevesebbet tudtunk foglalkozni vele, mint a helyben lévő másik kettővel, és ezekre is szeretnénk koncentrálni. Számunkra egy sikeres történet és egy szép kisbolt volt. Jól is működött, de magunk miatt muszáj volt meghoznunk ezt a döntést.

A kétgyermekes anyuka nem lát esélyt rá, hogy valaha újra üzemeltessék a füredi egységet, de fotós férje még nem tenne végleg pontot a dolog végére – bár tisztában van vele, mindketten borzasztó elfoglaltak a kisboltok mellett is.

„Egyelőre elég a kettő másik. Azok is – amellett, hogy iszonyat sok örömet okoznak – teherrel járnak. Mindeközben Nóri műsort vezet, én fotózom, és ott vannak a vlogok is, amikből mostanság elég kevés sikerült. Nekem megint lesz Big Shot. Szóval csomó feladatunk van így is. Folyamatos vergődés, küzdelem volt ezt a döntést meghozni. Nehezen engedtük el Füredet, de jobb lesz így” – ismerte el Nánási, aki feleségével gőzerővel készül a főszezon indulására Akarattyán.