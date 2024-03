Aranka túl tudott lépni az énekes hűtlenségén.

Huszonhat éve tartó házasságuk ugyan nem volt hullámvölgyektől mentes, Kökény Attila és felesége, Aranka azonban mindent igyekeznek megtenni annak érdekében, hogy együtt fejlődjenek. Nem egy próbatételt kellett kiállniuk, de úgy érzik, megerősödtek.

Az énekes korábban őszintén vallott arról, hogy míg a pénz sosem gerjesztett vitát köztük, addig az alkohol miatt és azért, hogy éjszakánként sokszor kimaradt, sokszor veszekedtek. Kökény ráadásul azt sem titkolja, hogy nem volt mindig a hűség mintaképe.

– nyilatkozta a Meglepetés magazinnak az énekes, akinek a felesége mindent megbocsátott, nem is akármilyen okból.

Nekem az ég Attilát rendelte társamul, engem pedig neki. Egymást kaptuk minden jó tulajdonságunkkal és gyarlóságunkkal együtt. Amikor problémáink voltak, feltettem magamnak a kérdést: Aranka, most bármilyen feldúlt is vagy, bármennyire haragszol is azért, ami történt, te el tudod képzelni az életed Attila nélkül? Erre a válaszom mindig az volt, hogy nem tudom. Ezért maradtam vele