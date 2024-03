De miért akarta el a száját közben?

Egy friss videófelvétel tanúsága szerint luxus körülmények között húsvétol a Beckham-család. A videót az énekesnőből lett divattervező, Victoria Beckham osztotta meg az Instagram-oldalán; azt örökítette meg, ahogy 29 éves menyével, Nicola Peltzcel lejtett táncot, ráadásul nem is akármilyen dalra: a Spice Girls Say You'll Be There című slágerére riszálták magukat nyuszifülesen, napszemüvegben.

A bejegyzés azonban nem mindenki tetszését nyerte el: míg volt, aki megjegyezte, hogy a 49 éves Victoria Beckham fiatalabbnak néz ki a menyénél, mások ugyanakkor megjegyezték, hogy a Spice Girls egykori tagja hiába tehetős, az önbizalomban nem dúskál, hiszen ha mosolyra húzódna a szája, mindig odakap a kezével, hogy eltakarja azt.

Peltz 2022-ben kötötte össze életét Beckhamék most 25 éves fiával, Brooklynnal.

(via Female First)