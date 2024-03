Fotó: RTL

A Cápák között egyik közönségkedvenc befektetője Dr. Varga Eszter, aki jogász és közgazdász diplomával is büszkélkedhet. A bankár most a Story magazinnak adott hosszabb interjút, ebben karrierje mellett magánéletére is kitért. Mint kiderült, az üzletasszony mindkét gyermeke rendszeresen sportol, de a rohanós napokban is ragaszkodik ahhoz, hogy reggelente együtt indítsák a napot családjával.

„Ami nálunk szent, az a közös, meleg reggeli. A férjem és én reggel fél hatkor kelünk, az egyikünk elszalad a boltba friss péksüteményért, a másik készíti a rántottát, a bundás kenyeret, a tükörtojást, hozzá turmixot, dzsúzt, ki mit szeretne. Aztán mindenki megy a szélrózsa minden irányába” – mesélte Varga, aki házasságkötésének kicsit sem szokványos történetét is felidézte.

„A férjem nemcsak egy jó humorú, de bohém ember is, így az esküvőnk is ilyenre sikerült. Meglepetésnek szánta, azt mondta, kiugrunk repülővel valahova egy hosszú hétvégére, de hozzak magammal egy szebb ruhát, hátha szükségem lesz rá. Vittem is egy fekete színűt, mondán, az mindenhova jó, hát az esküvőnkre nem volt éppen tökéletes. Abban mondtam ki Dél-Afrikában, Sun Cityben a boldogító igent. Vendégek természetesen nem voltak, a tanunk két helybéli lett.”

Az üzletasszony egyáltalán nem ragaszkodik a luxuscikkekhez, sportautó helyett például egy kisebb olasz járgánnyal jár.

Harmincvalahány éves koromig mindent kipróbáltam. Vettem magamnak drága dizájnertáskát, egyet, kettőt, hármat, vásároltam hatalmas autót, ma már azt mondom, nincs szükségem ilyen külsőségekre. A mostani kocsimat Toszkánában, egy kávézóban üldögélve pillantottam meg – ott, ahol a Napsütötte Toszkána című film játszódik. Azt mondtam, én is szeretnék egy ilyen csodát. Persze nem mondom, hogy néha nem csábulok el, és nem veszek magamnak drága ruhát vagy cipőt, mondván, mert megérdemlem, de ahogy kifizettem, már a pénztárnál azt mondom magamnak: „Uramisten, mi mindenre lett volna elég ez a pénz!”

– zárta sorait Varga Eszter.