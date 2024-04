2022-ben ért véget előző kapcsolata.

Ivancsics Ilona 2022 márciusában szakított kedvesével, Péterrel, akivel 15 évig alkottak egy párt. A színésznő sokáig nem beszélt arról, hogy külön váltak útjaik a marketingterületen dolgozó férfival, most azonban a Story magazinnak elárulta, már nyitott lenne egy új szerelemre. Viccesen meg is jegyezte, a modern technikának hála, akár a fotelünkből is megalkothatjuk álmaink férfiját, majd ennek kapcsán felidézte, mennyire formálta édesapja személyisége a párválasztását.

Édesapám nagyon erős egyéniség volt. Talán túlságosan is. Férfiuralom volt otthon, mindig is szigorúan fogott. Ötös tanulónak kellett lennem, és elvárta, hogy az első szavára ugorjon mindenki. Persze utólag hálás vagyok neki, mert elég szertelen ember vagyok, valószínűleg szükségem is volt a patriarchális nevelésre. Ennek ellenére sokszor megpróbáltam kitörni a keretből, ami később a párkapcsolataimban is megmutatkozott

– kezdte a 63 éves színésznő, aki emiatt szintén az erős férfiakhoz vonzódik – vagy ahogy ő fogalmazott nevetve, a nehezebb esetekhez.

„Pedig soha nem vágytam domináns férfira. Apukámat ismerve tudtam, hogy velük sok esetben csak a probléma van, úgyhogy inkább egy békés, nyugodt, már-már unalmas pasira vágytam, de az ilyen típusúakkal persze hamar unatkozni kezdtem…” – árulta el a Szomszédok egykori sztárja.