A legoptimistább becslések szerint is 2025 második felében fejeződhet be a forgatás.

Ahogy arról az Index is beszámolt, a napokban szomorú hírt közölt az HBO az Eufória rajongóival: határozatlan időre elhalasztották a 3. évad forgatását. Ez már nem az első alkalom, az elmúlt években többször tologatták a széria filmezésének kezdetét különböző indokok-, például a hollywoodi sztrájkok miatt.

A szóvivő legutóbb arról beszélt, a streamingszolgáltató és az író-rendező Sam Levinson is elhivatott egy különleges harmadik szezon készítésére, de a Variety exkluzív értesülései szerint ennek létrejöttében jelenleg senki sem biztos még az HBO-nál sem.

A forgatókönyvet először Zendaya nemtetszése-, illetve Angus Cloud hirtelen halála, és az ő karakterének szánt fontos szerep miatt kellett átírni. Ezután Levinson (aki teljes szabadkezet élvez a történetszál alakításában) a kétszeres Emmy-díjas színésznővel közösen dolgozta ki a második verziót, olyan elemekkel dúsítva, mint a többször is beígért 5 éves időugrás, Rue karaktere kapcsán pedig felmerült, hogy magánnyomozóként dolgozna, de akár béranya is lehetne. Ezt viszont az HBO vétózta meg, nem találták ugyanis elég eufóriásnak a sztorit.

Felmerült, hogy egy hosszabb filmmel zárnák le a sorozatot, ám ezt gyorsan el is vetették, aztán a hatalmasat bukott Idollal már amúgy is pengeélre táncolt Levinsont is lecserélték volna, végül őt Sydney Sweeney, Jacob Elordi és Zendaya közbenjárása mentette meg.

A nagy bizonytalanság miatt végül a téma elnapolása mellett döntött az HBO, addig pedig mengengedték a szereplőknek, hogy más munkákat vállaljanak. Ez több forrás szerint is jóidőre leköti majd Zendayát, mivel a színésznő állítólag visszatért a Pókember 4. részében.

Jelenleg úgy tűnik, ha valaha is eljut odaáig a projekt, leghamarabb 2025-ben kezdődhet majd meg az Eufória 3. forgatása, és legalább 25 hétig-, azaz mintegy fél évig tart majd. A sorozatot érintő tárgyalások valószínűleg ősszel folytatódnak.