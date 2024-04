A ValóVilág negyedik szériájába Rácz Ildikót, alias VV Gigit annak idején még testvérével, az azóta Young G néven rapperként is befutott Bécivel együtt ismerhette meg az ország. A fiatal lány a műsor óta megházasodott, és családot alapított, jelenleg második gyermekét hordja a szíve alatt. Most a Blikknek adott interjút, amelyben arról beszél, hogyan éli meg a várandósságát. Mint mondta, amikor összeházasodtak civil férjével, Gyulával, úgy gondolták, hogy 2-3 gyermeket szeretnének, de kislányuk, Panka születésekor már másképp vélekedtek.

Aztán amikor Panka óvodás lett, elkezdte mondogatni, hogy nagyon szeretne egy kistesót. Persze csak azért nem akartunk még egy gyermeket vállalni, mert ő szeretett volna, de tavaly bennünk is megfogalmazódott a gondolat, így ősztől már tervben volt a testvér

– magyarázta a lapnak VV Gigi, aki decemberben tudta meg, hogy gyermeket vár, így könnyen kiszámolható, hogy már az ötödik hónapban jár.

Az első trimeszter olyasmi volt, mint Pankával. Fáradékony voltam, sokszor voltam rosszul, de legalább már tudtam, mire kell figyelni. Aztán amikor beléptem a negyedik hónapba, akkor kicsit könnyebb lett minden, felszabadultan élem meg a várandósságom. Már érzem, ahogy mocorog, Panka is jön oda, beszél hozzá, nagyon várja már az érkezését. Igyekeztünk felkészíteni, hogy megoszlik majd a figyelmünk közte és a tesó között. Azt válaszolta, hogy majd eljátszik egyedül, foglalkozzunk a babával, ha kell, segít is.

A jógaoktatással foglalkozó egykori valóságshow-szereplő egyébként az első várandóssága alatt is végig dolgozott, és könnyített formában ugyan, de most is ezt tervezi. Augusztus közepére van kiírva, azonban július végén még lesz egy jógatábora. Mivel az órái egy részét már le tudta adni, szeretne legalább fél évet otthon tölteni a kicsivel.

Szeretném a második babával is megélni az anyaság minden pillanatát. A szülést nagyon várom, az a legmeghatározóbb pillanat. Az első két évre szokták mondani, milyen jó, de én azt átugornám. Csodálatos, ahogyan fejlődik egy gyermek, de olyan jó, amikor már fel tudjuk fedezni együtt a világot, ki tudja fejezni magát. Persze ilyenkor más nehézségek vannak, például a dackorszak

– fogalmazott.