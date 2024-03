Ezt még testvére, Tóth Vera sem tudta szó nélkül hagyni.

A húsvéti készülődés idén egy kicsivel több munkát igényel Tóth Gabiéknál, de csak azért, mert a szokásosnál többet kell pakolni a szentendrei házban. Nemrégiben ugyanis kész lett az énekesnő álomkonyhája, amellyel húsvét előnapján az Instagram-oldalán büszkélkedett el.

Mint írta, később több fotót is mutat.

Ez a hétvége a húsvéti készülődésről szól nálunk is, csak egy picit nagyobb az itthoni munka, mivel végre az álomkonyhám is kész lett, amiről hamarosan hozok nektek fotókat is! Az volt az egyik vágyam, hogy egyszer majd egy ilyen gyönyörű konyhám lesz és itt van, most pedig elkezdődik a pakolás, rendezés, takarítás, hogy Hannikámmal már az új konyhánkban festhessük a tojásokat! Olyan boldog vagyok!