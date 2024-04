Brooke Shields 58 évesen is kirobbanó formának örvend, ami miatt sokan irigylik is őt. A kék lagúnacímű filmsztárja azt sem bánja, ha a kamerák előtt kell fehérneműben mutatkoznia; néhány évvel ezelőtt például Kim Kardashian egyik márkájának arca volt, amelyre annyira büszke, hogy a mai napig szívesen felhozza.

A minap, amikor a What Happens Live With Andy Cohen című műsorban vendégeskedett, szintén említést tett erről.

Annyira boldog voltam, hogy a korom ellenére az emberek még kíváncsiak arra, hogy nézek ki fehérneműben. Szóval nagyon büszke voltam arra, hogy a velem egykorú nőket képviselhetem a fotózáson. Nagyon jó élmény volt, szexinek éreztem magam

– vallotta be Shields, aki két gyermek büszke anyja: Rowan 20 éves, Grier pedig 17.

(via DailyMail)