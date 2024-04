Már ajánlatot is tettek neki, de eljátszotta a lehetőségét.

Edward Furlong színészi karrierjét kétség kívül a Terminátor 2-ben nyújtott alakítása alapozta meg, melyben a fiatal John Connor karakterét játszotta. Bár fényes jövőt jósoltak neki, a kezdeti sikerek miatt hamar az alkohol és a drogok rabjává vált, és többször is összeütközésbe került a hatósággal, majd felfüggesztett börtönbüntetésre is ítélték, ami miatt végül teljesen kisiklott az élete. Furlong most egy podcastban őszintén bevallotta, hogy eredetileg szerepelt volna Terminátor 3. - A gépek lázadásában, de drogproblémái miatt elbukta a szerepet az utolsó pillanatban.

Az egyik legfájóbb, amikor elvesztettem a Terminátor 3-as szerepet. Istenem, haver. Annyi drog volt az életemben. Ott volt a szerződés, és csak annyit mondtak: nem akarjuk, hogy kábítószereket fogyassz. Egyedül csak alá kellett írnom egy záradékot a szerződésben, hogy semmi drog, és tényleg egy remek ajánlat volt. Igazából ez volt a legjobb, amit valaha is kaptam az életemben...

– vallotta be a színész, majd úgy folytatta:

A Terminátor 3-ért egy csomó pénzt ajánlottak, milliókat. Soha nem kerestem még ennyit, úgyhogy felhívtam a barátaimat, és azt mondtam nekik: »Srácok, aláírtam ezt a kib***ott jó szerződést, elmegyünk a klubba, lesz egy csomó cucc és ennyi. Itt a vége, haver, rohadtul megcsináljuk.«

Mint kiderült, az önfeledt ünneplés kissé túl jóra sikeredett. Furlong és a baráti társasága alaposan a pohár aljára néztek, ráadásul a fiatal színész a megkötött szerződéstől megrészegülten ismét drogokhoz nyúlt aznap este, amelyet túladagolva rohamot kapott. Nem sokkal később már egy mentőskocsiban találta magát, ami a kórházba szállította őt. Értelemszerűen hamar híre ment az esetnek, melynek következtében a stúdió és a producerek úgy döntöttek, hogy Furlongnak nincs keresnivalója a Terminátor 3-ban, így menesztették.

