Humoros fotók kerültek elő a párjával, Brenda Songgal közös nyaralásáról.

Macaulay Culkin mindent megtett annak érdekében, hogy kedvesének, Brenda Songnak felejthetetlen születésnapi kiruccanást szervezzen. A Reszkessetek, betörők! című filmek sztárja Mexikóba vitte menyasszonyát annak 36. születésnapja alkalmából, s abban a pár napban, amelyet a Cabo San Lucas-i Nobu hotelben töltöttek, igyekezett minden kívánságát lesni a színésznőnek.

Culkin aztán az Instagramon egy lapozható bejegyzésben számolt be pihenésük legemlékezetesebb pillanatairól. A 43 éves színész teljesen elkényeztette az egykori Disney-sztárt: még egy olyan pólót is vásárolt, amelyet a hotel alkalmazottjai szoktak hordani, hogy úgy tűnjön, mintha ő is ott dolgozna.

Szóval ez a hölgy és én a Nobuban szülinapoztunk. Az első nap elmentünk az ajándékboltba, ott találtam ezt a felsőt, amiben persze úgy néztem ki, mint a hotel személyzete, ezért úgy döntöttem, hogy a négy napomat úgy töltöm ott, hogy medence melletti pincérnek, házvezetőnek, szobaszervizesnek és londinernek álcázom magam. Köszönjük még egyszer, hogy itt lehettünk, és köszönöm azt is, hogy eladták nekem ezt a pólót. Ettől tényleg úgy éreztem magam, mint aki itt dolgozik

– jegyezte meg Culkin, aki két gyermeket nevel közösen Songgal: a kétéves Dakotát és öccsét, akinek nevét egyelőre nem osztották meg a nyilvánossággal.

(via DailyMail)