Továbbra is a szerelmet keresi az influenszer.

Fotó: RTL Klub/Fókusz Molnár Anikó

Molnár Anikó a Hot! magazinnak adott interjút, amelyben arról számolt be, hogy továbbra is keresi élete szerelmét. Ráadásul annak a gondolatával is eljátszott, hogy jövendőbelijével majd közösen gyártsanak tartalmakat az OnlyFans-oldalára.

Nemrég láttam egy olyan külföldi párt, akik együtt vannak fent az OnlyFansen. Nekem ez egy tök nagy álmom, hogy én is találjak egy olyan társat, akivel együtt élnénk, együtt üzemeltetnénk az oldalt, amelynek a gyümölcsét együtt arathatnánk le, és élvezhetnénk az életet

– idézi a Blikk Molnárt, aki arról is beszámolt, hogy egyre több olyan udvarlója akadt az utóbbi időben, akik az ismertségét szerették volna kihasználni. Az ilyen jellegű közeledéseket persze sorra visszautasítja, de továbbra is keresi a szerelmet, hovatovább azt sem tartja kizártnak, hogy egy nála jóval fiatalabb férfival álljon össze.

„Ha extrém fiatal, például huszonhárom éves, akkor azért elgondolkodom. Az is igaz, hogy ebből a korosztályból többen is azt állítják, hogy az idősebb nőkhöz vonzódnak, de azért nehezen tudom elképzelni magam egy huszonhárom éves fiúval.

De ha azt nézzük, a sztárvilágban elég sok példa van arra, hogy akár működhet is… Ott van például Madonna vagy Cher esete.

Szerintem leginkább a kommunikáció során derül ki, mi a másik szándéka, emellett pedig mindig van egy megmagyarázhatatlan megérzésem is. Erre általában hallgatok” – jelentette ki az erotikustartalom-gyártó.