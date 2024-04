Igaznak bizonyulhattak a találgatások, valóban kislánya született Robert Pattinsonnak és Suki Waterhouse-nak! Az énekesnő valamikor március elején adhatott életet első gyermekének, de már vissza is tért a színpadra, a hétvégén ugyanis ő is a Coachella zenei fesztivál egyik fellépője volt. Koncertje közben elárulta rajongóinak, milyen nagyot is fordult vele a világ mostanság, ekkor tett árulkodó jelzést babája neméről is.

Nem tudom, hogy mennyien tudjátok, de elég nagy változások történtek az életemben nemrég. Szeretem a lenyűgöző hölgyeket, és nagyon szerencsés vagyok, hogy nekem is van egy saját kis lenyűgöző hölgyem, és találkozhattam életem szerelmével

– idézte a PageSix Waterhouse-t. Egyelőre a baba neve még nem ismert, mindenesetre az énekesnő azt már kendőzetlen őszinteséggel megmutatta Instagram követőinek, hogy is néz ki pár héttel a szülés után.