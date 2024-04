Nehéz elhinni, hogy a Next Stop Paris valóban tévéképernyőre kerül idén.

A mesterséges intelligencia térhódításáról már számtalanszor beszámoltunk: láthattuk például, hogy alakítja át különböző sorozatok karaktereit az AI, például pixarosította a Harry Potter-franchise szereplőit, vagy Berlinbe helyezte a Reszkessetek, betörőket!, csak hogy pár példát említsünk. A TLC tévécsatorna azonban most emelt a téten, és úgy döntöttek, egy készülő filmjük teljes animációját bízzák a modern technológiára. Bár a Next Stop Paris forgatókönyvét (és szinkronját) valódi emberek készítették, a most befutott előzetes látva ezt jogosan kérdőjelezik meg a nézők, a végeredmény ugyanis egyáltalán nem lett jó minőségű, sőt.

A meglehetősen amatőr hatást keltő vizuál mellett maga a sztori és a párbeszédek is rettenetesen bénára sikerültek, nem csoda hát, ha az internetezők és a kritkusok is negatív visszajelzéseket fogalmaztak meg a romantikus vígjáték trailerjéről, amely paródiának remek lenne, csak történetesen nem annak szánták a készítők. A TLC által "forradalmi újdonságnak" nevezett filmet még idén nyáron képernyőre tűzné a csatorna, de nem lepődnénk meg, ha ilyen visszajelzések után inkább meghátrálnának ettől a tervtől, és maradnának a jól megszokott animációs megoldásoknál.

