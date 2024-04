Újra rátalált a boldogság.

Árpa Attila a Nagy Ő második évadának fináléjában úgy döntött, hogy Nyergesi Tímeával folytatja tovább az ismerkedést, de románcuk végül nem bizonyult hosszú életűnek. Azóta a színészről nem lehetett tudni, hogy bárkivel is egy párt alkotna, egészen pár hónappal ezelőttig, amikor is a Blikk Címlapsztoriban arról mesélt, hogy beleszeretett a kolléganőjébe.

Annyit elárulhatok, hogy nem vagyok egyedül. Ahogyan az imént említettem, az elfoglaltságaim mellett ez úgy tud működni, hogy be tudom vonni a munkáimba, tehát a párom is szakmabeli. Ennél többet viszont nem szeretnék megosztani

– nyilatkozta akkor Árpa.

A lap azonban kiszúrta, hogy Az Árulók játékmestere nemrégiben sejtelmes videót osztott meg a TikTok-oldalán, amelyben egy ismerős arc is feltűnt. Mint kiderült, a felvételen korábbi párját, Czakó Alexandrát ölelte, így egyből beindultak a találgatások, hogy talán újra összejöhetett az egykori szerelmespár. A 19 évvel fiatalabb színésznővel 2022-ben szakítottak, miután négy évig boldog párkapcsolatban éltek.

A Blikk úgy értesült, a Keresztanyu című sorozatban is együtt forgató páros valóban ismét egymásra talált, és újra felhőtlen a boldogságuk. Kedd este egy amerikai-magyar koprodukciós filmnek tartották a premierjét az Aréna Pláza mozijában, amelyben Árpa is szerepet kapott. A bemutatóra az 52 éves színész Czakó oldalán vonul be, aki szintén szerepel a produkcióban.