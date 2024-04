Így már egészen kínos ez a barátságtetkó.

Fotó: TikTok

Manapság is nagy népszerűségnek örvendenek a barátságot jelképező tetoválások, az interneten rengeteg barátoknak való páros szimbólum lelhető fel, de – mint minden más tetkó esetében is – nem árt, ha az ember kétszer meggondolja, mit varrat a testére. Egy jól kiválasztott minta szép és ízléses tud lenni, de nagyon meg is lehet vele járni – egy TikTok-felhasználó ezt a saját bőrén tapasztalta meg.

Az Anicole nevű tiktokker egy mindössze 17 másodperces videóban számolt be arról, hogy legjobb barátnőjével közös tetoválást csináltattak. Egy pillangót választottak, amelyet két részre osztottak: az egyik fele Anicole karjára került, a másik pedig a barátnőjére. Ez sokak szerint vagányan is mutat, ám csak akkor, ha a két barátnő közvetlenül egymás mellett áll. A minta más esetben valami egészen másra hasonlít.

Anicolék erre csak túl későn jöttek rá, ezért is fakadt sírva a tiktokker a videójában, amely azóta több mint 7,7 milliós megtekintésnél jár.

A tetkót a jelek szerint azóta már korrigálták.

(via LadBible)