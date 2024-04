Az HBO ugyan cáfol, de ez csak még több kérdést vetett fel.

Sajtóértesülések szerint Pedro Pascal már befejezhette a jelenetei forgatását a The Last of Us második évadához. – számolt be róla az IGN. Az HBO sikersorozatának folytatása február eleje óta forog Kanadában, de felröppentek olyan pletykák, miszerint március közepére Pascal búcsút intett a stábnak. Ez pedig azt jelentheti, hogy a Joelt alakító 48 éves színész alig néhány hét leforgása alatt letudta a saját részeit.

A lap megkeresésére időközben az HBO kijelentette, hogy a főszereplő még nem végzett a sorozattal, amelynek forgatását várhatóan csak 2024 második felében fejezik be. Ez az állítás viszont még több kérdést vetett fel a rajongókban, hiszen már tudni lehet, hogy Pascal az Fantasztikus Négyes-filmmel csatlakozik az MCU-hoz, illetve Gladiátor 2-ben is szerepet kapott, amelyen jelenleg is dolgozik.

Spoiler következik!

Mivel Pascal korunk egyik legkeresettebb hollywoodi sztárja, ezért az senkinek sem meglepő, hogy egyszerre több projektben is szerepeltetik párhuzamosan. Ugyanakkor a széria alapját adó PlayStation-játék cselekményeit eddig is hűen követte az első évad, ami arra enged következtetni, hogy a folytatásban is ehhez tartják magukat a készítők. Ebben az esetben a 2020-as videójátékot ismerők tudhatják, hogy Joellel nagyon hamar végez a folytatás antagonistája, Abby, akit az élőszereplős változatban Kaitlyn Dever formál meg. Tehát nem kizárt, hogy Joelt mindössze pár részben láthatjuk csak a második évadban, majd a játékhoz hasonlóan az Elliet játszó Bella Ramsey bosszúhadjáratán lesz a hangsúly.

AZ HBO mindenesetre jól láthatóan nem szeretné lelőni a poént senkinek, ugyanis azt is tudhatjuk, hogy több évadban gondolkoznak a széria jövőjét érintően. Ennek érdekében még az sem kizárt, hogy eltérhetnek majd történetükben a játékoktól, vagy azokhoz hasonlóan visszaemlékezések formájában találkozhatunk még Joellel. Erre a kérdésre leghamarabb vélhetően 2025 elején kaphatjuk meg a választ, hiszen eddig kell várniuk a fanoknak a második szezonra.