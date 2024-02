Közönségtalálkozót is tervez.

Az nlc szúrta ki, hogy a Kőgazdag fiatalok című realityben nemrégiben szerepelt Schmuck Andor megtalálható a Tinderen. A lap felkereste a közéleti személyiséget, aki megerősíttette nekik a profil valódiságát. Mint kiderült, az elmúlt években viszonylag sok hölggyel találkozott a népszerű társkeresőn keresztül, és úgy döntött, nem túl fényes tapasztalatait egy könyvben szeretné publikálni.

Tisztelem a nőket, és bár jelenleg szingli vagyok, nem adtam fel a reményt, hogy megtaláljam az igazit. Addig is kipróbáltam a Tindert, ahol hihetetlen esetekbe botlottam. Tinder-tündérek címmel leleplező könyvet írtam, melyben részletesen beszámolok 40 darab randimról. Használati utasítást is adok majd benne férfiaknak olyan nőkhöz, akikről kiderül, hogy csak a pénzre hajtanak.

Schmuck hozzátette, senkinek nincs félnivalója, hisz név szerint nem említi majd egyetlen randipartnerét sem.

„Ennyi betegséget hazudozó, beteg szülőkre hivatkozó, tönkrement autóval rendelkező nővel még nem találkoztam… Rengeteg az aranyásó, már bocsánat. Olyan is előfordult, hogy egy nő csak azért akart velem találkozni, hogy felvegye a beszélgetést, hátha kimondok valamit, amivel később kellemetlen helyzetbe hozhat. Ezen a héten fejezem be az utolsó fejezetet, hamarosan szeretnénk is publikálni” – fogalmazott.