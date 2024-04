Több fotó is készült róla.

Magyarországra látogatott pár napra A The Walking Dead sztárja, Norman Reedus, aki Instagram-történetében több képet is megosztott a fővárosról. Az 55 éves színész posztolt már magyar zászlót, a Szent István Bazilika „Ego sum, via, veritas et vita” feliratát, a Lánchíd oroszlánját, egy Budapest feliratú hamutálat és az óriáskerék egy részletét.

Az amerikai horrorsorozat lelkes rajongói azt is kiderítették, hogy melyik budapesti szállodában szállt meg a színész, akivel aztán többeknek is sikerült közös fotót készítenie. Reedus vélhetően forgatni érkezett hazánkba, de úgy tudni, néhány nap elteltével már tovább is utazott.

(via Bors)