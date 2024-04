A tehetségkutató műsor óta egyre csak növekszik a népszerűsége.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Mihályfi Lucát egy egész ország ismerhette meg a 2022-es X-Faktorban, ahol végül harmadikként végzett a fináléban. A fiatal énekesnő zenei karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, dalokat ír és közben folyamatosan koncertezik. Most a Glamour magazinnak adott interjút, melyben egyebek mellett arról is beszélt, hogyan változott meg az élete amióta egycsapásra híres lett.

Remélem nem változtatott meg a siker, de nem is szeretném, hogy megváltoztasson. Szeretnék ugyanaz a lány lenni, aki az X-Faktor előtt a zuhanyrózsa alatt énekelt. Nyilván sokat segített abból a szempontból, hogy rengeteg új emberrel találkoztam, és bekerültem egy olyan közegbe a zenei szférán belül, amiben teljes mértékben önmagamat tudom adni. Úgy érzem, hogy a siker inkább kinyitott. Bátrabb és magabiztosabb ember lettem azáltal, hogy azt csinálhatom, amit szeretek, és erről kapok visszajelzést is

– magyarázta Mihályfi, majd arról is beszélt, hogyan tudott megbirkózni azzal, hogy nagyon fiatalon csöppent bele szórakoztatóipar körforgásába.

Azt gondolom, hogy aki kiteszi a szívét, lelkét a dalain keresztül, folyamatosan megkérdőjelezi magát, hogy jó-e az, amit csinál. Ez egy nagyon nehéz műfaj, hiszen előadóként arra vállalkozunk, hogy kiálljunk az emberek elé, és fogadjuk a pozitív, de a negatív kritikákat is. Amikor kételyeim vannak, a családomhoz és a barátaimhoz fordulok

– mondta az énekesnő, aki szerencsére olyan emberekkel van körülvéve, akikkel bármikor megtudja beszélni ezeket a dolgokat, és segítenek neki átlendülni a nehezebb időszakokon.

Mihályfi a karrierbeli terveiről is mesélt a lapnak, akik a a közeljövőben megvalósítandó álmai mellett arra is kíváncsiak voltak, hol látja magát 10 év múlva.