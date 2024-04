Meglepő élményekről számolt be a Jóbarátok forgatása kapcsán a sikersorozat egyik vendégszereplője, Olivia Williams. A korona Camilla Parker Bowles-ját is alakító színésznő a szitkom negyedik évadának végén, Ross esküvőjén játszotta Felicityt, az egyik koszorúslányt, és mint most felidézte, a munkálatok közel sem olyan jó hangulatban teltek, mint ahogy azt az ember elsőre feltételezné.

„Megrázó” – jellemezte tapasztalatait egy szóval a The Independentnek Williams, majd kifejtette, a munkálatok közben például megismerkedett egy nagyszerű, idős színésznővel, aki kifinomult volt és remekül hozta karakterét, de az egyik (szándékosan meg nem nevezett) producert nem győzte meg a játéka, nyilvánosan leüvöltötte a fejét.

Rákiabált, hogy „Nem vagy vicces!”, és a hölgy másnap már nem jött vissza. Ez azért elég riasztó volt.

Ráadásul semmi beleszólása nem volt azzal kapcsolatban, hogyan alakították át külsejét.