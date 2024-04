Apás szülést szeretne a rapper.

Kulcsár Edina és férje, Varga Márk, alias G.w.M február végén jelentette be, hogy második gyermeküket várják, akiről már azt is tudják, hogy kisfiú lesz. Most a Bors felkereste a rappert, akitől azt szerették volna megtudni, hogyan reagálna arra, ha a leendő fia hozzá hasonlóan rapkarriert fontolgatna a jövőben.

Ha a születendő kisfiam pár év múlva azzal állna elő, hogy ő is rapsztár akar lenni, teljes mértékig támogatnám, de nem csak ebben a helyzetben. Szerintem fontos, hogy bármit is szeretne elérni az életben, bármibe fog, szülőként maximálisan mellette álljunk, megadva neki azt a biztonságot, ami szükséges

– jelentette ki határozottan G.w.M, majd arról is beszélt, hogy apás szülést szeretne.

Az előző gyermekeim születésekor is bent voltam a szülőszobában, és természetesen ez most sem lesz másképp. Ott leszek, amikor világra jön a kisfiam!

Az egykori szépségkirálynő férje azt is elárulta a lapnak, hogy sok leendő szülővel ellentétben nem vesznek meg semmit előre a gyermeküknek. Mint mondta, babonából cselekednek így, és a jövőben sem terveznek ezen változtatni.

Majd az utolsó előtti pillanatban indítunk egy nagy rohamot, hogy megvegyünk mindent, amire a picinek csak szüksége lehet élete első időszakában

– fogalmazott a rapper.