A Mokka vendége volt a ValóVilág egykori VV Gigije, a második gyermekével várandós Rácz Ildikó, aki a babavárásról beszélgetett a műsorvezetőkkel. Mint kiderült, akárcsak Iszak Eszter, ő is a 24. hétben jár, és bár az első trimeszter kicsit megviselte őt, most már sokkan jobban van. Váczi Gergő kérdésére azt is elárulta, férjével korábban lemondtak a második babáról.

Terveztük, csak mi a Panka előtt úgy voltunk, hogy szeretnénk többet. Aztán jött Panka, és ez aztán felülírta nagyon hamar, úgy voltunk vele másfél év után, hogy nagyon szeretjük, imádjuk, de így most mi megállunk, köszönjük, ez így nekünk elég

– idézte fel a kismama, aki anno volt, hogy tízszer is felkelt kislányához. Az óvodás az utóbbi időben viszont annyira sokat hangoztatta, hogy szeretne kistestvért, hogy ezzel pedig bogarat ültetett szülei fülébe. Azt, hogy kishúga vagy öccse lesz-e Pankának, édesanyja egyelőre nem szerette volna elárulni, arról azonban lelkesen mesélt, hogy otthon szeretne életet adni a babának, az első szülésélménye ugyanis nagyon gördülékenyen ment.

„Az elsőnél is felmerült már bennem a gondolat csírája, de azt a férjem hamar elfojtotta. És most már egyikünkben sem volt, hogy nem, hanem hogy ez nekünk való, nekünk lesz kitalálva. Most megpróbáljuk, ha nincs komplikáció, nincs probléma, akkor erre tervezünk.”