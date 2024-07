Berki Natasa is kedvet kapott a bokszoláshoz.

Július közepén kiderült, kik szállnak ringbe a Sztárbox következő évadának női frontján: a könnyűsúly versenyzői között lesz Sáp Vivien, Halastyák Fanni, Dér Heni és Hódi Pamela is.

A kétgyermekes édesanya gőzerővel készül a ringbeszállásra, a felkészülésről, valamint az ezzel változó alakjáról most a Borsnak mesélt.

„Még mindig van olyan, amire azt mondom, hogy nem olyan, mint szeretném, de ez most háttérbe szorult, mert nem az a legfontosabb, hogy hogy nézek ki, hanem, hogy mit rejtenek ezek az izmok. És hát baromi nagy erő van bennük” – kezdte Hódi, nem is tagadva, volt már ennél vékonyabb is, de most inkább izmosodik, mint hogy fogyjon.

A cél érdekében mindent elkövetek.

Hódi az edzésekre ráadásul gyakran másodmagával jár: 10 éves kislánya, Natasa Zselyke is sokszor elkiséri őt a terembe.

„Nem én akartam őt bevonni, hanem szimplán eljárt velem az edzésekre és megtetszett neki. Annyira, hogy ki szerette volna próbálni. Én pedig úgy vagyok vele, hogy minél több sportot kipróbál az ember, annál jobb és ha neki éppen ez tetszik meg, akkor csinálja ezt. De nyilván nem olyan komoly szinten űzi, vagy nem lett megszállott, de amikor van kedve akkor eljön velem” – mesélte.