Rendhagyó módon köszöntötte az RTL-nél, az biztos.

Majoros Péter, azaz Majka és jó barátja, Pápai Joci idén ősszel mutatkozik be az RTL képernyőjén, amelyet a jelek szerint már nagyon várnak. Erről tanúskodik az rövid videó is, amelyet a régi-új kollégák köszöntése alkalmából készített a csatorna.

A humoros felvételen az látható, ahogy Istenes Bence és Sebestyén Balázs kamerán keresztül követi végig, ahogy Majkáék elfoglalják irodájukat, ahol mindenféle földi jóval kényeztetik őket, ám Sebestyénék tesznek arról, hogy lefagyjon a mosoly az arcukról. A műsorvezető-rapper és az énekes végül a medencében kötnek ki, mivel Istenes és Sebestyén meg akarják nekik mutatni, „kik a királyok az RTL-nél”.

Indul az ősz... Petike, nyugodtan használd az öltözőmet, hallom sokat fogsz dolgozni, én keveset vagyok bent úgyis, de kérlek a budipapírt ne vidd haza, mi nem szoktuk..

– üzente Majkának az Instagramon Sebestyén Balázs.

Mint ismert, Majka az X-Faktor mentoraként, Pápai Joci pedig a tehetségkutató egyik műsorvezetőjeként tűnik fel az RTL-en. Pápai Joci a Sztárboxot is elvállalta, deegy sérülés miatt vissza kellett lépnie a bokszversenytől. Hamarosan azonban egy másik műsorban is látni fogjuk Majkával közösen – erről készült a fentebb látható humoros promóciós videó is.