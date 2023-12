Egy ideje már tartottak az akrobatától.

Újabb párbajjal folytatódott a Farm VIP péntek esti epizódja. A legtöbb útilaput ezúttal is Rippel Ferenc kapta, társai ugyanis már előző alkalommal bevallották, félnek az artistától, aki korábban meg is fenyegette a csapatát: ha kell, egyesével ejt ki mindenkit.

Hasonlóan beszélt most a Farmgyűlésen is, amikor ellenfelét kellett megneveznie.

Legszívesebben mindegyikőtökkel párbajoznék most. Edina veled nem, mert védett vagy, de az a helyzet, hogy a többik mind a célpontomba kerültek. Laura is, Edina nem feltétlenül, Simon is, Zsuzsi is, Levente is, Johnny is...

– sorolta Rippel, választása mégis az utóbbira esett. A két férfi erősségi feladatban mérkőzött meg egymással, vasrudakat kellett hajlítaniuk, amelyet Vadja teljesített hamarabb. Miután végzett a feladattal, a többi játékos szinte egy emberként sóhajtott fel, látványosan megkönnyebbültek Rippel kiesésétől. Sánta László és Hadas Alfréd azért könnyes szemmel búcsúzott az artistától.

„Remélem, hogy ti fogjátok megnyerni! Megismertem őket, és olyan barátokra leltem, akik nekem nagyon fontosak. A többieknek meg nagyon sok szerencsét kívánok a játékhoz, a furkálódáshoz nem, mert az ennek a játéknak nem biztos, hogy lényege. Élvezzétek, amíg itt vagytok” – mondta Rippel.