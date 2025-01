Külön távoztak a végső döntés helyszínéről, Orsi pedig mostanra helyre tudta tenni magában a dolgokat. Érzéseiről az Instagram-oldalán üzent Zolinak.

Kedd este véget ért a Házasság első látásra második évada, amelyben Oláh Orsinak és Széplaki Zolinak is meg kellett hoznia a végső döntést kapcsolatuk jövőjét illetően. Előbb a 29 éves műkörmös olvasta fel előre megírt levelét, melynek végén közölte: nem szeretné folytatni házasságát a 36 éves tűzoltóval, aki egyetértett ezzel a döntéssel, jóllehet a férfi utóbb bevallotta: úgy látta felesége szemében, hogy megbánta a dolgot. Később Orsi is beismerte a kamerák előtt, hogy sajnálja, hogy Zolival végül így alakultak a dolgaik.

A műkörmös a záróepizódot követően az Instagram-oldalán is írt a hathetes kísérletről. A nyáron forgatott házasodós realityről elmondta: olyan volt neki, mintha újraismételte volna az előző kapcsolatát, és úgy tűnt, mintha a hat hétbe körülbelül másfél évet sűrítettek volna bele. Egy másik bejegyzésben már exférjének, Zolinak üzent:

„Drága exférjem, Zoli! Tudom, hogy a levelem így is, úgy is eljut hozzád, ezért ebben a formában szeretnék pár sort hozzád intézni.

Sokáig fortyogott bennem a düh, de úgy érzem, tegnap a dühöm is elillant, ahogy véget ért a műsor. Hibáztunk mind a ketten, ezt tudjuk jól! Én talán hevesebb vérmérséklettel rendelkezem, mint te, de tudom, hogy túl hamar vágtam bele ebbe a kísérletbe az előző kapcsolatom után. Azt érzem, hogy ami eddig bántott, az már megszépült.

Mind a kettőnknek voltak többéves kapcsolatai – valószínű, mert mind a kettőnkben van szerethető oldal is. Kívánom, amit akkor is, a búcsúölelésünkkor! Találd meg a párod, mert én tudom, hogy jó ember vagy, de a mi utunk csak eddig volt megírva. Köszönöm, hogy ilyen rövid időre is, de feleséged lehettem, sőt mind a kettőnknek első házassága, majd válása. Köszönettel, exnejed” – zárta sorait Oláh Orsi, akinek bejegyzését engedéllyel közöljük.