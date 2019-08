Sztálin pipájának nyomától a gigantikus finn kőtömbökig: Európa falai

„Hajlamosak vagyunk úgy gondolni, hogy az európai kultúra nyitott és befogadó. Ezzel együtt az elmúlt években határfalak épültek a kontinens számos országában”

– ezzel indul a Walls of Power, vagyis A hatalom falai nevű kiállítás bemutatószövege. A tárlat a franciaországi Rencontres d'Arles fotófesztiválon és a budapesti Capa Központban látható július 1. – augusztus 25. között, a kurátora pedig Virágvölgyi István, az MTI fotórovatának korábbi vezetője, a Robert Capa Magyar Fotográfiai Nagydíj titkára.

„A többnyire dokumentarista fotográfiákat felvonultató tárlat olyan ma is álló határkerítéseket és a környezetüket vizsgálja, amelyeket valamilyen európai hatóság emelt és ma is betöltik funkciójukat, hogy ezzel akadályozzák a ki- vagy bejutást bizonyos európai területekre”. Közel 70 fal van a világban, de Virágvölgyinek nem az volt a célja, hogy az összeset felsorolja, köztük olyan jól ismerteket, mint a két Korea közötti demilitarizált zóna, vagy éppen a mexikói fal. „Azért Európára koncentráltam, mert a rétegzettség bemutatása volt a lényeg” – mondta az Indexnek.

2016-ban azután kezdett utánanézni, milyen falak, kerítések, útakadályok vannak Európa-szerte, hogy Magyarország a migrációs válságban kerítést húzott fel előbb a Szerbiával, majd pedig a Horvátországgal közös határára. A kutatómunka során pedig rögtön látszott, hogy habár sok fal és kerítés hasonlónak tűnik, a funkciójuk különbözik.

„Az alapján rendszereztem ezeket, hogy az építőnek mi volt a szándéka velük.”

Így a kiállításon látható falakat, kerítéseket három szekcióba sorolta be: A (politikai) befolyás falai, A szegregáció falai és A migráció falai.

A kiállításhoz a berlini fal volt a referenciapont, ami mind a három szekcióba beleillik. Harminc éve, 1989-ben a vasfüggöny elkezdett leomlani, majd pedig a berlini fal ledőlt, amivel megnyílt az út Németország újraegyesítése előtt, a Szovjetunió pedig felbomlott. A történelem során már Hadrianus római császár óta végig falak szabdalták fel Európát, azonban abban a pillanatban csak négy fizikai fal/kerítés maradt Európában (a gibraltári, a ciprusi, a belfasti és a finn Salpa-vonal) – ehhez képest mára közel 30 van. „Hiába bontották le a legnagyobbat, de előbukkantak érdekek, amik mentén épültek újak” – mondta Virágvölgyi.

Az amszterdami központú Transnational Institute (TNI) párhuzamosan folyó kutatása szerint nagyjából 1000 kilométernyi fal és kerítés épült Európában az 1990-es évek óta. Ezek pedig az emberek mellett nagyon sokszor a vadon élő állatoknak is akadályt jelentenek, hiába kellene figyelni az ilyen hatásokra is a felhúzásukkor.

A kiállításon a fotókat filmekkel és szobrokkal egészítették ki, összesen 128 műtárgy látható 44 alkotótól, 15 különböző országból. Virágvölgyinek különösen fontos volt, hogy olyan helyi fotósok műveit is bemutassa, akik közel laknak az adott falhoz, és ismerik a történetét, közben pedig egy sor perspektívának helyet akart adni, ezért a fotóművészek mellett aktivisták, civilek és még menekültek fotói is megtekinthetők a tárlaton.

Virágvölgyi kiemelt néhány, a kiállítás összeállítása során számára leginkább meglepő felfedezést. „Az egyik ilyen volt, hogy a gibraltári kerítés 1909-ben épült, több mint száz éve ott áll" – mondta ennek a történelmi távlatairól. A második világháború alatt a szovjet harckocsik ellen felhúzott finn Salpa-vonalat pedig azért említette külön meg, mert sok esetben a kerítések és falak azt nem gátolnák meg, hogy egy másik hatalom is áthatoljon rajtuk – a 3-4 tonnás több százezer kőtömbbel azonban nem ez a helyzet.

A Litvánia és Fehéroroszország közötti kerítés pedig dokumentumfilmen jelenik meg a kiállításon, így mutatva be a két oldalán az emberi sorsokat. Arról a Fehéroroszországba benyúló földnyelvről van szó, ami a legkeskenyebb pontján csak 1-2 km-es, a legendák szerint pedig úgy alakult ki, hogy a szovjetek által ellenőrzött területek felosztásakor Sztálin az asztalon felejtette a pipáját, és azt is körberajzolták. Litvánia a csempészet elleni küzdelemre hivatkozva kerítette körbe a területet 2007-ben, amivel azonban az itt élő, többségében lengyel származású lakosok közül voltak, akik elszakadtak a másik oldalon élő rokonaiktól. Mivel ez az Európai Unió külső határa is, a kötelező vízumhoz 150 kilométeres kerülőt kellene tenniük, hogy találkozhassanak. Ehelyett inkább a kerítésnél beszélik meg a velük történteket.

A kiállításon látható képekből válogattunk.

A gibraltári határkerítés 2016-ban. Egy brit határőr ellenőriz egy nyílást, amit cigarettacsempészek nyitottak a spanyol és brit területeket elválasztó kerítésnél. Gibraltár egy 6,5 négyzetkilométernyi brit tengerentúli terület az Ibériai-félsziget déli részén. A brexit miatt is újból előtérbe került Gibraltár státuszának kérdése, de az 1967-es népszavazáson a helyiek 95 százaléka a brit fennhatóság fenntartására voksolt, a 2002-es referendumon pedig a szavazók 98,97 százaléka vetette el azt a madridi javaslatot, hogy a városállam feletti szuverenitást Nagy-Britannia és Spanyolország közösen gyakorolja. (Fotó: Arnau Bach)

(Fotó: George Georgiou) Részben elbarikádozott lakóházakból áll az ENSZ által ellenőrzött puffer zóna Nicosiában, Ciprus kettévágott fővárosában, 2009-ben. Törökország 1974-ben szállta meg a sziget északi részét, és Ciprus azóta kettészakított ország. Az északi, török fennhatóságú és a déli, görög területeket, valamint magát Nicosiát is 1974 óta választja el 180 km hosszan a Zöld Vonal. 2003 óta több átjárót is nyitottak , a számos helyen romos épületeket is magában foglaló fal helyett pedig egyes szakaszokon könnyebb kerítést emeltek.

A Salpa-vonal Finnországban, 2017-ben. A fák közé is beékelődő óriási, 3-4 tonnás kőtömböket 1940-41-ben, a II. világháború alatt állította fel egy 225 km hosszan elnyújtott védelmi vonalnak Finnország. A 350 ezer kőből álló Salpa-vonal célja az volt, hogy megvédje a határt a szovjet harckocsik esetleges inváziójától. A létrehozásához 70 ezer katona munkájára volt szükség. (Fotó: TerraProject Photographers)

(Fotó: TerraProject Photographers) Ukrán határkerítés Zsuravjlovka közelében Ukrajna és Oroszország között 2017-ben. A 2014-ben kezdődő, a kelet-ukrajnai, oroszpárti szakadárok elleni konfliktusban jelentette be a kijevi vezetés, hogy kerítést építene a határra. Eredetileg 2000 km hosszan tervezték a határzárat . Ez eddig egy 17 km-es szakaszon valósult meg. Moszkva pedig 2018 végén jelentette be, hogy 60 km-en emelt kerítést az egyoldalúan elcsatolt Krím félsziget északi részére.

Az izraeli nagykövetség épülete Párizsban, a Google Street View felvételéről, 2018-ból. Számos nagykövetségi épületet védenek a kerítés és sorompók mellett különböző útakadályokkal, ezek ugyanúgy két ország határát hangsúlyozzák ki ezekben az esetekben, mégha a betonelemekre is növényeket helyeztek. (Fotó: Piti Marcell) (Fotó: Marcell Piti)

Romák sétálnak a betonelemekből felhúzott fal felé a szlovákiai Mihalovcében (Nagymihály), 2010-ben. A közeli panelházakban lakó nagyjából 50 család szorgalmazta, hogy csinálják meg ezt az 500 méter hosszú, 2 méter magas falat, elválasztva ezzel a helyi cigánytelepet, amit szerintük elárasztott a szemét. A romák tiltakoznak a fal ellen, amit meg kell kerülniük. Szlovákiában több városban is épültek hasonló szegregációs falak, Virágvölgyi szerint a hivatalos indokoknál a helyi vezetők sportolási vagy éppen balesetvédelmi okokra hivatkoztak. (Fotó: Balázs Attila / MTI)

Békevonalak Belfast északi részén, 1994-ben. Az északír Belfastot és néhány környező település egyes részeit összesen 34 km hosszan elválasztó falakat a többségében katolikus-republikánusok és a többségében protestáns-unionisták lakta negyedek közé húzták fel 1969-tól kezdve. Ezek a vasbetonból, téglából vagy acélból készült falak nem összefüggőek, a hosszuk néhány száz métertől öt kilométerig terjed, és van, ahol a nyolc méteres magasságot is elérik. (Fotó: Frankie Quinn)

(Fotó: Frankie Quinn) Békevonalak felülről Belfast keleti részén, 1994-ben. 1960 és 1998 között az Írország újraegyesítéséért küzdő észak-írországi katolikus-republikánusok és a brit uniópárti protestáns-lojalisták fegyveres csoportjai harcoltak egymással. A konfliktus közel 3600 ember életébe került, mielőtt 1998-ban megkötötték a Nagypénteki Egyezményt. A falak azonban azóta is, az egyezmények szerint még 2023-ig állnak. Egyes részeken rendőrök által ellenőrzött kapuk vannak, amiken nappal át lehet járni, de éjszakára ezeket is bezárják.

A szegregációs falakról szóló szekcióban dokumentumfilmek is vannak. Timofej Rozsanszkij Hívatlan Vendégek címen készített videót 2018-ban a Moszkvához közeli Glebovszkij faluról. A településhez évtizedeken át nem nyúltak hozzá, aminek számos része így egyre lepusztultabbá vált. Az oroszországi futball-vébé változást hozott, miután a francia csapatot a településnél szállásolták el: hogy elrejtsék a lerobbant részek látványát a futballisták és a velük utazó külföldi újságírók elől, az összes olyan út mellett három méter magas zöld kerítéseket húztak fel, amerre a franciák busza járt. Erről a helyi lakosoknak nem szóltak előre, ráadásul olyan is van, ahol már egy létező másik kerítés elé építették az újat. (Videó: Timofej Rozsanszkij / Dhozd TV)

Ikonikus képek egyike arról, ahogy 1989. november 12-én rendőrök próbálják fékezni a megnyílt berlini falon átáramló kelet-német tömegeket. 1961. augusztus 13-án, vasárnap a berliniek arra ébredtek, hogy éjszaka az utcákat drótkerítéssel zárták le, a villamos- és metróvonalakat átvágták, de még a temetők közepére is szögesdrótot húztak. A felépülő berlini fal pedig a Kelet-Európában élők elnyomásának legfontosabb jelképe lett, és 29 éves fennállása alatt mindvégig az is maradt. (Fotó: Patrick Hertzog / AFP)

(Fotó: AP/DPA) Rengetegen haladnak át a lerombolt falon a Bernauer Strassénál. A berliniek gyűlölték a falat, ami egy éjszaka alatt épült fel a tökéletes vasfüggöny szimbólumaként . Családok, barátok szakadtak szét, a fal pedig évtizedekig az életük részévé vált. A berlini fal utolsó éveiben már egyre több repedés mutatkozott, és végül a magyar határnyitásnak is köszönhetően olyan események indultak el, amik már elkerülhetetlenné tették a fal leomlását. A berlini fal Virágvölgyi válogatásában is referenciapont volt, és mindegyik szekció úgy kezdődik, hogy erre visszautal.

(Fotó: José Palazón / Reuters) Golfozók Meillában, a háttérben pedig a hat méter magas kerítés tetejére mászó migránsok és az őket elfogó határőrök 2014-ben. A két észak-marokkói spanyol exklávé, Melilla és Ceuta köré az 1990-es években kezdtek kerítéseket emelni. Ezek jelentik az egyetlen szárazföldi határokat Európa és Afrika között, éppen ezért rengetegen próbálnak itt spanyol területre jutni. Csak a kép készítésének napján 400 menekült próbálkozott a bejutással. Melillánál hat méter magasra emelték meg a kerítést, a környéket pedig folyamatosan figyelik infravörös kamerákkal, mozgásérzékelőkkel. A spanyol rendőrség nagyjából egy perc alatt tud reagálni egy bejutási kísérletre. Az elmúlt években a spanyol kormány és az EU által a marokkói hatóságoknak juttatott támogatásokkal is csökkent az érkezők száma, sokan inkább a tengeri útvonallal próbálkoznak.

(Fotó: Henk Wildschut) Pillanatképek a calais-i hatalmas sátortábor egyik részéről, 2015 márciusa és 2016 júliusa között. Calais egy francia kikötőváros, a település peremén elterülő, dzsungelnek nevezett sátortáborban várakozó menekültek abban reménykedtek, hogy a Franciaországot és Nagy-Britanniát összekötő, 50 km-es Csalagúton át eljuthatnak Angliába. A britek 2016 őszén jelentették be , hogy az addigi kerítések mellé felhúznak egy négy méter magas falat is a kikötőbe vezető utak mentén. Azóta a Nagy-Britanniába vágyó menedékkérők egyre többször próbálkoznak tengeri úton elérni az angol partokat.

(Fotó: Móricz Sabján-Simon) Drótakadállyal felszerelt vasúti kocsival készülnek a gyékényesi vasúti határátkelő lezárására 2015-ben a magyar-horvát határon. Először a röszkei határátkelőnél használtak ilyen vagont a magyar hatóságok. A 2015-ös menekültválság idején több mint egymillióan érkeztek Szíriából, Afganisztánból, Irakból és Afrika több részéről Európa felé. Többségük fegyveres konfliktus elől menekült, mások gazdasági okokból indultak útnak. Abban az évben több mint megkétszereződött a falak és kerítések száma Európában. Magyarország előbb a szerbiai határra húzott fel 175 km hosszan kerítést, majd később a horvát határra 120 km-en.