Többször is előfordult a héten, hogy hazamentem és csak sírtam

(Fotó: Huszti István / Index)

A koronavírus fertőzés miatt március 8-tól az egész országban látogatási tilalmat vezettek be a kórházakban, március 16-tól pedig országszerte szüneteltetik a halasztható műtéteket és vizsgálatokat, és csak a sürgősségi beavatkozásokat végzik el.„Most egy kicsit olyan, mintha ciánozták volna a kórházat, ennek is megvan a diszkrét bája”, mondja Nyulasi Tibor a Szent János Kórház Központi Intenzív Osztályának főorvosa. Miközben ő három hete folyamatos készenlétben van, a telefonja öt percenként csörög, és elkezdődött az orvosok „átképzése" is, itt még pihentetik az embereket. „Mi még várakozási fázisban vagyunk. Még el tudok küldeni 3-4 embert szabadságra, hogy pihenjen otthon, mert nem tudom, hogy jövő héten mi lesz. Lehet, hogy 36 órát kell egyben lehúzunk”. Két hete nyitották meg a Kútvölgyi tömbben a karanténkórházat . „Hazamentem és telefonáltak, hogy négy óra múlva meg kell nyitni! Bekaptam gyorsan valamit, kocsiba ültem és visszajöttem. Az egyik ajtón még a takarítók mentek ki, a másik ajtón pedig már a mentők hozták be az első karanténos betegeket. Nekünk is tanulni kellett ezt a helyzetet, életemben nem voltam még karanténkórházban. Szerencsére volt egy infektológus, aki segített minket”, mondta az osztályvezető-főorvos.Múlt héten feladatként kapták, hogy hozzanak létre egy következő intenzív osztályt is, sőt, már egy negyedik előkészítését is elkezdték. Állítja, hogy „van lélegeztetőgép. Van tartalék, a tartaléknak is van tartaléka, és már a tartalék tartalékának a tartalékát kezdjük összeszervezni. Próbálunk három lépéssel a dolgok elébe menni. Ha ez sem elég, akkor tényleg katasztrófa lesz.” Nyulasi szerint nyugodt körülmények között, a János kórházban jelenleg 27 embert tudnának lélegeztetőgépre tenni és „további öt beteget tudunk lélegeztetni úgynevezett szükség gépekkel, transport lélegeztető gépekkel.”Szerinte ennek a rendkívüli helyzetnek a nagyon pozitív hozadéka, hogy kollégái kérés nélkül "beállnak és csinálják". „Amikor indítottuk a karanténkórházat az első éjszakát az egyik osztályvezető kollégámmal csináltuk végig, de beállt a szemész, a sebész, a pszichiáter, és megcsináltuk. Senkit nem kell kötelezni, hogy jelentkezzen a feladatra.”Olvasta az olasz orvosok beszámolóit a tragikus állapotokról. „Most sokat kell dolgozni. Nekem édesapám orvos volt, ő azt mondta, hogy a dolog nagyon egyszerű: hivatást választottál és nem szakmát. Fáradtság? A szó fizikai értelmében persze van, de csinálni kell, de ilyen volt, van és lesz is.” Elképesztő társadalmi támogatást kapnak. Rengeteg cég és magánember ajánl fel pénzt, munkaerőt vagy egészen apró dolgokat. A főorvos szerint ezek a felajánlók legalább akkora hősök, mint az egészségügyben dolgozók.