A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino is a helyszínen tekintette meg a Magyarország–San Marino világbajnoki selejtezőmérkőzést (4–0). Az olasz sportvezető magyarországi látogatásakor Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott.

A szervezet vezetője exkluzív interjút adott a Nemzeti Sportnak, melyben elmondta: régóta készült már ellátogatni a nyáron négy Európa-bajnoki mérkőzésnek is helyszínt adó Puskás Arénába. Az elnök kitért arra is, hogy Csányi Sándor MLSZ-elnök, aki egyben a FIFA egyik alelnöke is, aktívan részt vesz a nemzetközi szövetség reformjainak előkészítésében, és szerinte hangsúlyozni kell a szerepét a magyar futball előretörésében is, amit látványosnak nevezett.

Két évtizede közelről látom, mi történik a magyar labdarúgásban, nehezen leírható a változás, a fejlődés mértéke, amit az utóbbi időben tapasztalunk, amióta (Csányi) Sándor vezeti a szövetséget

– fogalmazott.

A kétévenkénti vb-rendezéssel kapcsolatban, melyet az Európai Labdarúgó-szövetséghez (UEFA) hasonlóan az MLSZ is ellenez, a FIFA elnöke azt mondta: érthető, hogy Európának nem érdeke a változás. Viszont az általa vezetett szervezet a többi ország érdekeit is képviseli, a világbajnoki kijutás lehetőségét pedig nemcsak létszámemeléssel, hanem kétévenkénti rendezéssel is ki kell szélesíteni – hangsúlyozta.

Tárgyalunk, egyeztetünk, és végül meg fogunk egyezni

– szögezte le.

Gianni Infantino arról is szólt, hogy sokat beszélt a magyar szurkolók szankcionálásáról Csányi Sándorral is. Az olasz sportvezető úgy látja, hogy ha a lelátón tapasztalt „káros jelenségeket” a legsúlyosabb büntetés sem tudja visszaszorítani, akkor el kell gondolkodni azon, hogy

hatékonyabb módszerekhez folyamodjanak, példaként a megelőzést, a nevelést, valamint a legmodernebb technológia alkalmazását említette.

Gianni Infantino határozottan cáfolta az interjúban azt a felvetést, miszerint a FIFA Magyarország megbüntetésére utazna, valamint hogy a verbális diszkriminációt a játékosok esetleges fizikai fenyegetésével szemben súlyosabban büntetik. Leszögezte: