Oroszok nélküli foci-vb, orosz klub nélküli nemzetközi kupák

Egy hónappal ezelőtt kezdődött az orosz–ukrán háború, amelynek eseményei a sportvilágra is hatással voltak, rengeteg szankció született, most ezeket foglaljuk össze.

Oroszok nélküli világbajnokság

A labdarúgó-válogatott az utolsó vb-selejtező 81. percéig csoportelsőként álltak, de végül a horvátok 1–0-ra nyertek, így maradt a második hely és a katari pótselejtező. Igen ám, de a nemzetközi szövetség (FIFA) innen kizárta őket, így a lengyelek meccs nélkül jutottak az egyik ág döntőjébe, ahol a csütörtöki svéd–cseh párharc továbbjutója ellen lépnek pályára 29-én. Ukrajna is érdekelt a pótselejtezőben, de a válogatott Skócia elleni mérkőzését elhalasztották.

Az idei világbajnokságot november 21. és december 18. között rendezik meg 32 csapat részvételével Katarban.

Orosz klubok nélküli kieséses szakasz

Az európai szövetség (UEFA) is szankcionált, bár itt alapvetően azért kisebb az oroszok hátránya, mivel a klubok közül a BL-ben csak a Juventus és a Chelsea mögött harmadikként záró Zenit volt érdekelt a csoportkörben, a Szpartak Moszkva a selejtezőben elvérzett, a már a nyolc közé jutó Benficával szemben.

Mindkét gárda az Európa-ligába került, előbbi a Betisszel szemben kiesett a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharcban, a Szpartak viszont a Napolit, a Leicester Cityt és a Legia Warszawát is megelőzve csoportgyőztesként automatikusan a legjobb 16 közé került, ahol viszont nem állhatott ki az RB Leipzig ellen, így a Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató lipcsei klub meccs nélkül jutott a negyeddöntőbe. A Lokomotiv Moszkva a Galatasaray, Lazio, Marseille hármasa mögött csoportutolsóként zárt, így nem jutott tovább.

A Konferencia-ligáról is ejtsünk azért néhány szót: az FK Szocsi a selejtező harmadik körében maradt alul a belgrádi Partizannal szemben, a Rubin Kazany pedig ugyanitt a Raków Czestochowával szemben, így a szankciók őket sem érintették.

Elvették Szentpétervártól a BL-döntőt

Eredetileg Münchenben rendezték volna meg a Bajnokok Ligája 2021–2022-es kiírásának fináléját, de a 2020-as koronavírus-járvány miatti halasztások és helyszínváltozás miatt csúszott, és Szentpéterváré lett a 2022-es finálé. Az UEFA szankciójának értelmében viszont elvették az orosz várostól a rendezési lehetőséget, helyette a Stade de France-ban csap össze a két döntős.

Távozhatnak az oroszországi légiósok

A FIFA különleges átigazolási időszakot nyitott az Oroszországban rekedt légiósok számára az ukrajnai invázió miatt. A játékosok átmenetileg felfüggeszthetik szerződésüket, és csak az idény után kell visszatérniük, de a futballisták szakszervezete szerint túl enyhe a határozat.

Nemzetközi sportszövetségek is léptek Putyin ellen

A Nemzetközi Cselgáncsszövetség (IJF) felfüggesztette tiszteletbeli elnöki tisztségéből, a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA visszavonta a 2014-ben átadott kitüntetését, a Nemzetközi Taekwondo Szövetség pedig tiszteletbeli fekete övét vonta vissza.

Felbontott szponzori szerződések, menesztett orosz pilóta

A német élvonalban szereplő Schalke labdarúgócsapatát korábban az orosz Gazprom támogatta, de a kialakult helyzet kapcsán a gelsenkircheniek is léptek.

Ugyanezt megtette a Formula–1-es Haas-istálló az Uralkalival, és bár úgy tűnt, hogy Nyikita Mazepin semleges színekben indulhat az idényben (a Brit Nagydíjat leszámítva, ahol orosz versenyző és csapat nem vehet részt), végül erre sem került sor, helyére Kevin Magnussen érkezett az amerikai csapathoz.

Maradva az F1 világánál, az Orosz Nagydíjat is törölték a naptárból.

Megszakított kapcsolatok, visszavont rendezések, további kizárások

Az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) felfüggesztette üzleti tevékenységét az orosz ligával, a KHL-lel. Ez a lépés egyúttal azt is jelenti, hogy a jövőben komoly nehézségekbe fog ütközni a játékosok mozgása a két bajnokság között.

A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) kizárta eseményeiről az orosz csapatokat, ez a Sopron miatt magyar vonatkozással is bírt, hiszen a női Euroligából a címvédő és veretlen Jekatyerinburg, valamint a Dinamo Kurszk is erre a sorsra jutott. A magyar együttes időközben már a négyes döntőbe is kvalifikálta magát.

Február végén a kézilabdázók, korcsolyázók és hokisok szövetsége határozott arról, hogy orosz és belarusz sportolók nem indulhatnak.

Márciusra fordulva lépett továbbá az evezősök (WR/World Rowing), a síelők (FIS), a tollaslabdázók (BWF), a rögbisek (WR) és a röplabdázók (FIVB) nemzetközi, valamint utóbbiak európai (CEV) szövetsége is.

A röpisek az oroszországi férfi vb-től is elálltak, míg a profi ökölvívás legjelentősebb szervezetei azt közölték, hogy az égiszük alatt versenyző bokszolók nem lépnek ringbe Oroszországban. Az idei, birminghami Világjátékok szervezőbizottsága szintén az orosz és a belarusz sportolók kizárásáról határozott.

A FINA eközben annyit jelentett be, hogy az érintett sportolók függetlenként versenyezhetnek, továbbá elvette több idei verseny rendezési jogát Oroszországtól.

Nemrégiben a 2024-es olimpia kapcsán a francia főváros polgármestere jelezte, hogy ukrajnai háborúja miatt Oroszországot és az őt támogató Belaruszt is eltilthatják a 2024-es párizsi nyári olimpián való részvételtől.

Váltás a Chelsea élén

Roman Abramovics is nemkívánatos személlyé vált, időközben a Chelsea igazgatósági tanácsából is kizárták az orosz milliárdost, akinek a vagyonát befagyasztották Nagy-Britanniában.

A Fradival szemben is felléptek volna

Legalábbis az ukrán nagykövet arról beszélt nemrégiben, hogy a klub számára számára becsületbeli ügy kell legyen, hogy megszakítsa kapcsolatát orosz edzőjével. Sztanyiszlav Csercseszov Ljubov Nepop felvetése ellenére maradt végül a zöld-fehérek kispadján, és menetel a klub a címvédés felé.

Maradva az NB I-nél, a napokban a Kisvárda kapusa megkapta behívóját az ukrán hadseregbe.

Magyarországon edzőtáborozik az ukrán jégkorong-válogatott

Nemzetközi együttműködés keretében a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) vendégül látja az áprilisi divízió I/B világbajnokságra készülő ukrán jégkorong-válogatottat.

Ehhez a kormányzat, a nemzetközi szövetség, valamint azon keresztül több nemzeti szövetség is segítséget nyújt – az MJSZ szerdai közleménye szerint.

Nem ez az egyetlen segítség, hogy csak még egy példát említsünk, az ukrán kéziválogatott a veszprémiek csapatbuszával megy edzőtáborozni.

(Borítókép: A fociválogatott közel állt az egyenes kijutáshoz, végül a pótselejtezőről is kizárták – Denis Lovrovic / AFP)