Észbontóan nagy rekord dőlt az NFL-ben

A New Orleans Saints sztárja, Michael Thomas lett minden idők legtöbb elkapásával rendelkező játékosa egyetlen szezonon belül, miután egy fordulóval az idény vége előtt már 145 elkapásnál jár, megelőzve az eddigi rekorder Marvin Harrisont. De nem csak Thomas döntött elkapási csúcsot, hanem a 136 kilónál nehezebb játékosok is: az idényben már hat ilyen súlyú játékos kapott el TD-t, ami rekord. A Coltsnál egy ismeretlen futójátékos pörgött be, eldőlt az első draftválasztás joga, és szűkült a rájátszás képe is.

Michael Thomas, a New Orleans Saints elkapója még mindig a liga egyik legalulértékeltebb játékosa, legalábbis a szakmán kívül. A most 26 éves Thomas ugyanis még csak negyedik évét tölti az NFL-ben, de sorra dönti a rekordokat a ligában.

Thomas a Tennessee Titans elleni meccsen hozott össze 12 elkapást, amivel már 145-nél jár az idényben, ezzel megelőzte az eddigi rekorder Marvin Harrisont. Az elkapó eddig 62 alapszakaszmeccsen játszott az NFL-ben, ezeken 466 elkapása volt, ami több, mint meccsenkénti 7,5-es átlag. Nem véletlenül lett a szezon előtt a liga valaha volt legjobban fizetett elkapója, az első olyan játékos lett, aki nem irányítóként írt alá 100 millió dolláros szerződést.

Thomas a 12 elkapásával 136 yardot és egy TD-t hozott össze, a Saints pedig 38-28-ra nyert a Titans ellen.

Az ismeretlenségből tört elő az Indianapolis Colts futójátékosa, Nyheim Hines, aki két puntból visszahordott touchdownnal villant hatalmasat. Az elsőnél 84 yardot csinált, miután begyújtotta a rakétákat az első negyedben.

To the house ➡️ Down the tunnel. @TheNyNy7 takes it ALL THE WAY ‼️ — Indianapolis Colts (@Colts) December 22, 2019

Majd a negyedik negyedben 71 yardos távról ismételte meg ugyanezt.

Hines teljesítménye azért is kiemelendő, mert az előző 15 fordulóban összesen 4 puntból visszahordott touchdown volt, erre Hines most egymaga kettőt szerzett. Ezzel egyébként az első játékos lett 2012 óta, aki egy meccsen két TD-t is szerzett puntvisszahordásból. Hines a két TD mellett összehozott még egy 40 yardos puntvisszahordást is, így 195 visszahordott yarddal zárt, ami az NFL történetének negyedik legtöbb yardja ebben a kategóriában egy meccsen. Akik megelőzik, azok mind több visszahordásból hozták össze a több yardot.

A Colts részben Hines erőfeszítésének köszönhetően 38-6-ra verte hazai pályán a Carolina Pantherst, melyben a futójátékos Christian McCaffrey szintén rekordot döntött. Az első futójátékos lett az NFL történetében, aki legalább két szezonban is 100-nál több elkapást hozott össze. Most vasárnap például 15 elkapása volt 119 yardért, ami jól mutatja, hogy megállíthatatlan fegyver, bár csapata így is csak 6 pontra volt képes.

És ha már rekordok, akkor meg kell említeni a New York Giants újonc irányítóját, Daniel Jonest is. Egyrészt öt touchdownt passzolt, amire korábban csak két másik újonc, Fran Tarkenton és Deshaun Watson volt képes, azzal viszont, hogy 350 passzolt yard fölött zárt, és az 5 TD-je mellett nem volt eladott labdája, egyedüli teljesítményt hozott össze újoncként.

Még egy rekordról meg kell emlékezni: szombaton a Buffalo Bills támadófalembere, Dion Dawkins, vasárnap pedig a Miami Dolphins védője, Christian Wilkins szerzett elkapott TD-t, ezzel idén már hat 136 kilónál nehezebb játékos csinált elkapásból TD-t, ami NFL-rekord. A hat között van az NFL valaha volt legnehezebb TD-szerzője, Vita Vea is.

BIG MAN TD IN MIAMI #FinsUp



That’s the rookie DE Christian Wilkins! #CINvsMIA



📺: CBS

📱: NFL app // Yahoo Sports app

Watch free on mobile: https://t.co/csMF3GLW6Z pic.twitter.com/PyDTUI2BQ2 — NFL (@NFL) December 22, 2019

A Cincinnati Bengals hosszabbításban kapott ki Wilkins csapatától, a Miami Dolphinstól (35-38), ezzel eldőlt, hogy már biztosan a Bengals zárja a legrosszabb mérleggel az idényt, vagyis ők választhatnak majd elsőként a 2020-as drafton. Ezen jó eséllyel a szezon legjobb egyetemi játékosának választott irányító, Joe Burrow lesz a célpontjuk.

Eldőlt az is, hogy mindkét főcsoportban már csak egy-egy hely kiadó a rájátszásra. Az AFC-ben erre az egy helyre még hárman pályáznak, az NFC-ben viszont már csak ketten. Az AFC-ben biztos playoffos a Baltimore Ravens, a New England Patriots, a Kansas City Chiefs, a Houston Texans és a Buffalo Bills, az utolsó, hatodik helyért pedig a Tennessee Titans, a Pittsburgh Steelers és az Oakland Raiders harcol. Az NFC-ben a San Francisco 49ers, a New Orleans Saints, a Green Bay Packers, a Seattle Seahawks és a Minnesota Vikings mellett még vagy a Philadelphia Eagles, vagy a Dallas Cowboys lehet még rájátszásban érdekelt.

