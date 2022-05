Tom Bradyék november 13-án játszanak Münchenben

Azt már korábban tudtuk, hogy a helyi piac egyik kiemelt szereplőjévé kiválasztott Tampa Bay Buccaneers lesz a müncheni mérkőzés „házigazdája”, szerda kora délutánra pedig az is kiderült, hogy a Seattle Seahawks lesz az ellenfél, és november 13-án rendezik a meccset.

Az összecsapásra a Bayern München stadionjában, az Allianz Arénában kerül sor, magyar idő szerint 15.30-as kezdéssel.

+++ Seahawks. Buccaneers. 13. November. Allianz Arena. Das wird so groß! 😍🔥 #NFLinDeutschland +++



Hier kannst du dich für Ticket-Infos anmelden 👉 https://t.co/x4kppiy5am pic.twitter.com/pGx2yxXiun — NFL Deutschland (@NFLDeutschland) May 4, 2022

A 2020-as idény végén bajnok Kalózok a visszavonulása után magát meggondoló Tom Bradyvel a fedélzeten érkeznek a találkozóra, amelyen az ellenfél a Russell Wilson-érát maga mögött tudó Seahawks lesz.

Nem sokkal később bejelentették a londoni mérkőzések időpontjait és párosításait is, október 2-án New Orleans Saints–Minnesota Vikings, egy hétre rá Green Bay Packers–New York Giants meccset rendeznek a Tottenham stadionjában, október 30-án pedig Jacksonville Jaguars–Denver Broncos meccset a Wembley-ben – vagyis csak érkezik Russell Wilson is Európába.

(Borítókép: Kevin C. Cox/Getty Images)