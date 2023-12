Az F1, a foci-vb és az olimpia után újabb csúcsesemény Brazíliában

A tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság, az NFL 2024-ben története során először látogat el Dél-Amerikába, a liga szerdai bejelentése szerint Brazíliában is rendeznek alapszakasz-mérkőzést. A nemzetközi meccsek számát egy évvel később megduplázzák, illetve eldőlt az is, hol rendezik a 2026-os idény döntőjét.

Az NFL globális terjeszkedésére történő terveinek keretében eddig már 39 európai mérkőzést rendeztek meg Londonban, Münchenben és Frankfurtban, legutóbb a hatszoros bajnok New England Patriots és az Indianapolis Colts csapott össze kontinensünkön, elképesztő érdeklődés mellett.

Az F1, a foci-vb és az olimpia után újabb csúcseseménynek ad otthont Brazília

A liga ugyanakkor nem csak az amerikai földrészen kívül terjeszkedik, hiszen játszottak már mérkőzéseket Kanadában (6) és Mexikóban (5) is, az eddigi 50 nemzetközi találkozó után ezúttal pedig még délebbre vonulnak: Brazíliában az első dél-amerikai összecsapásra is sor kerül a 2024-es idényben.

Az egyelőre még nem ismert találkozónak a Corinthians stadionja ad majd otthont Sao Paulóban, ahol tehát a futball és a Formula–1-es világbajnokság után újabb csúcseseményt láthatnak a sport szerelmesei. Brazíliának az elmúlt évtizedben amúgy is kijut a jóból ezen a területen, hiszen rendeztek labdarúgó-világbajnokságot (2014) és olimpiát (2016) is – és mindkétszer érintett volt akkor is a Corinthians létesítménye.

A hírt Roger Goodell, az NFL első számú embere jelentette be a liga dallasi összejövetelén:

Globális terjeszkedésünk tervében különösen nagy fontossága van annak, hogy új kontinensre, új országba és új városba vigyük el az NFL-t. Brazília bebizonyította, hogy fontos piac a liga számára, és izgatottan várjuk, hogy Brazíliában, Sao Paulóban rendezzünk meccset 2024-ben

– idézi a liga közleménye a komisszárt.

Hogy számokkal is alátámasszák, kiemelik: 38 millió NFL-szurkoló van az országban, ami a mexikói mögött a világ második legnépesebb táborát adja ki.

Újabb öt külföldi meccs – hamarosan jöhet Madrid is

A Sao Pauló-i mérkőzés egyike lesz azon öt találkozónak, amit az Egyesült Államokon kívül rendeznek meg, emellett három londoni (kettő a Tottenham stadionjában, a Jaguars egyik hazai meccsét pedig szokás szerint a Wembley-ben) és egy müncheni összecsapás lesz. Utóbbi helyszín tavaly a Buccaneers Seahawks elleni sikerével debütált, ahogyan Németország is, itt Frankfurt adott két meccsnek otthont a jelenlegi kiírásban.

Hogy ezúttal mely mérkőzéseket viszik ki az Egyesült Államok területéről, azt majd a 2024-es év elején ismertetik, de ahogyan a brazíliai mérkőzés is borítékolható volt, hamarosan Madrid is becsatlakozhat

az NFL véráramlásába.

Megduplázott külföldi meccsszám

A dallasi gyűlésen arról is határoztak, hogy az eredetileg tervezett négy helyett akár nyolc meccset is játszhatnak 2025-től kezdve a határokon kívül, miután a 32 klub erre áldását adta.

A liga mellett mind a 32 csapat számára döntő stratégiai cél, hogy a sportágunk globális méretűvé duzzadjon. A nemzetközi mérkőzések növelése lehetővé teszi számunkra új piacok és további szurkolók bevonását

– vélekedett ezzel kapcsolatban Goodell.

Az is eldőlt közben, hogy a 2026-os idény fináléját a Los Angeles Rams és Chargers otthonául szolgáló inglewoodi SoFi Stadiumban rendezik meg, magyar idő szerint 2027. február 15-én 0.30-tól.

A 2022. februári Rams–Bengals-összecsapás után ez már a második Super Bowl lehet az új építésű létesítményben és a kilencedik a térségben.

A mostani kiírásnak a Las Vegas Raiders hazai meccseinek színhelye, a nevadai Allegiant Stadium ad otthont, 2025 februárjában New Orleansban csap össze az Amerikai és a Nemzeti főcsoport bajnoka, 2026-ban pedig a 49ers stadionjában, a Santa Clarában lévő Levi’s Stadiumban rendezik a nagydöntőt.