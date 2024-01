Amerika kedvencei akkorát égtek, mint még soha

A Green Bay Packers és a Detroit Lions is bejutott a tengerentúli profi amerikaifutball-bajnokság (NFL) rájátszásának konferencia-elődöntőjébe a vasárnapi sikerével.

A négyszeres Super Bowl-győztes „sajtfejűek” az ötszörös bajnok Dallas Cowboys otthonában léptek pályára, miután az utolsó héten bejutottak a rájátszásba. A második kiemelt texasiak 16 meccset nyertek meg egyhuzamban azóta, hogy a Tom Brady vezette Tampa Bay bevette az AT&T Stadiont, így kedvező előjelekkel várhatták a hazai összecsapást.

Amelyen aztán egy pillanatig sem volt valós esélye Amerika csapatának.

A Packers ugyanis egy remek nyitósorozattal közel nyolc perc után Aaron Jones TD-futásával megszerezte a vezetést, majd ugyanő megduplázta az előnyt a második negyed elején, mielőtt Dontayvion Wicks 20 yardos TD-elkapásával (és a kihagyott extra ponttal) 20–0-ra ellépett a vendégcsapat.

Az első negyedben passzolt yard nélkül, egy interceptionnel álló Dak Prescott következő labdaeladásából 64 yardos visszahordott TD-t is szerzett a Green Bay, amely így már 27–0-ra is vezetett, és bár ezt követően Jake Ferguson és Tony Pollard is szerzett egy-egy hatpontost, Aaron Jones újabb futása, Luke Musgrave 38 yardos elkapása és a 151 yardig jutó Romeo Doubs közeli TD-je után 48–16 volt már a vendégek előnye.

Az utolsó hat percre kicsit feljavult a visszaálló védelem ellen a texasi csapat, Prescott 403 yardig eljutott, Ferguson két újabb TD-jével és két sikeres kétpontossal 16 pontra feljött a Dallas, de újabb nagy játék már nem jött össze (bár CeeDee Lamb nem volt messze tőle), így a Packers 48–32-re nyert.

Ez a 48 engedett pont a legtöbb, amelyet a Dallas engedett a playoffban a fennállása során.

Az összecsapáson a vendégeket irányító Jordan Love 21 passzkísérletéből 16-ot juttatott társhoz, 272 yardot és 3 TD-t szerzett a csapata, közel tökéletes, 157,2-es irányítómutatót felmutatva ezzel.

A nap másik meccsén igencsak emocionális összecsapásra volt kilátás, hiszen Matthew Stafford a Los Angeles Rams élén visszatért korábbi csapata, a Detroit Lions pályájára, míg az érte többek között érkező Jared Goff ugyancsak előző klubja ellen bizonyíthatott.

A mérkőzés az első félidei ponteső (21–17) után a másodikban a ki nem használt lehetőségekről szólt, a Lions pedig 24–23-as sikerrel vetett véget 1991 óta tartó rájátszásbeli nyeretlenségének.

A Packers a következő körben a San Francisco 49ers vendége lesz, a Detroit pedig az esti Tampa Bay–Philadelphia-meccs győztesét fogadja.

NFL, rájátszás, wild card kör

NFC

Dallas Cowboys (2.) – Green Bay Packers (7.) 32–48

Detroit Lions (3.) – Los Angeles Rams (6.) 24–23

korábbi eredmények

Kansas City Chiefs (3.) – Miami Dolphins (6.) 26–7

Houston Texans (4.) – Cleveland Browns (5.) 45–14

A további menetrend

AFC

hétfő 22.30: Buffalo Bills (2.) – Pittsburgh Steelers (7.)

pihenőhéten: Baltimore Ravens (1.)

NFC

kedd 2.00: Tampa Bay Buccaneers (4.) – Philadelphia Eagles (5.)

pihenőhéten: San Fransico 49ers (1.)

A konferencia-elődöntőben

AFC

szombat 22.30: Baltimore Ravens/Kansas City Chiefs – Houston Texans

vasárnap 22.30: Buffalo Bills – Kansas City Chiefs vagy Baltimore Ravens – Pittsburgh Steelers

(ha a Bills jut hétfőn tovább, akkor Ravens–Texans- és Bills–Chiefs-, ha a Steelers, akkor Chiefs–Texans- és Ravens–Steelers-meccset rendeznek)

NFC

vasárnap 2.00: San Francisco 49ers – Green Bay Packers

vasárnap 19.00: Detroit Lions – Tampa Bay Buccaneers/Philadelphia Eagles

(Borítókép: Michael Owens/Getty Images)