Az egész Egyesült Államok erre várt, végre létrejön a csúcstalálkozó

Nehéz lenne jobb párosítást elképzelni arra, hogy kiderüljön, melyik együttes képviselheti az Amerikai főcsoportot a Super Bowlban.

Az egyik oldalon ott a házigazda Baltimore Ravens, amely az alapszakasz negyedik legtöbb szerzett pontját jegyezte (átlagban 28,4-et), és az egész NFL legkevesebb pontját engedte az ellenfeleknek (16,5). Nem sokkoló módon a Hollóké volt a legjobb pontkülönbség (+204) és a legjobb mérleg (13–4), a menetelés során pedig az NFC még két álló együttesét, a Detroit Lionst (38–6) és a San Francisco 49erst (33–19) is simán győzte le.

Az idény előtt Odell Beckham Jr.-ral és az első körös Zay Flowersszel megerősített támadósor az egész liga legjobb futójátéka (156,5 yard meccsenként) mellett már passzjátékkal is hatékony tudott lenni,

A 3678 YARDOT ÉS 24 TD-T PASSZOLÓ, 821 YARDOT ÉS 5 TD-T FUTÓ LAMAR JACKSON PEDIG A SUPER BOWL ELŐTT MEGKAPJA MÁSODIK MVP-CÍMÉT, AMI AZ ALAPSZAKASZ LEGÉRTÉKESEBB JÁTÉKOSÁNAK JÁR.

A Texans ellen túl sokat nem kellett hozzáadnia a passzjátékban (152 yard, 2 TD), ugyanis a második félidőben 10–10 után a Ravens szétfutotta ellenfelét, amiből összességében 100 yarddal és még két TD-vel vette ki a részét, panasz tehát nem lehetett rá ezúttal, ami a playoffban nagy előrelépés.

No de sikerül-e végre tényleg átlépnie az árnyékát?

Ez nem lesz könnyű, mert az ellenfele a címvédő Kansas City Chiefs (11–6) lesz. A gárda teljesítményére a hullámzó jelző nem eléggé kifejező. Az, hogy a Lionstól egy ponttal kikapott a nyitómérkőzésen, az az ellenfél idényének fényében annyira nem is sokkoló, október 22-ig pedig hat siker jött zsinórban, majd Németországban az ígéretesen teljesítő Dolphinst is legyőzte.

A pihenőhét után viszont mintha valami szétesett volna. A következő hat meccsből négyet is elbukott, a Raiders ellenit ráadásul olyan ügyetlenkedésekkel, hogy az ellenfélnek az is belefért, hogy három teljes negyedet lehozott passzolt yard nélkül...

Ha nem is szépen, de azért két győzelemmel befejezték a Főnökök az alapszakaszt, majd a dermesztő, mínusz 20 Celsius-fokos hidegben annak rendje és módja szerint „kivégezték” a floridai melegből kiszabadulva teljesen inkompetens Dolphinst, aztán egy újabb izgalmas párbajban néhány év alatt harmadszor is véget vetettek a Bills idényének.

Decemberben senki nem lepődött volna meg, ha valaki azt mondja, hogy a címvédő rögvest kiesik. De amíg Patrick Mahomes irányítja a gárdát, addig nem lehet leírni. A rájátszásig a remekelő védelem (17,3 engedett pont) vitte a gárdát, a playoffban viszont már a támadók is éledeznek, az első idényében kulcsszereplővé váló Rashee Rice mellett az öregedő Travis Kelce is megrázta magát.

Ez pedig azt jelenti, hogy Mahomes a hatodik kezdő idényében a hatodik konferenciadöntőjére készülhet, a rutin és a tapasztalat tehát egyértelműen az ugyancsak kétszeres alapszakaszbeli MVP mellett állt.

Az viszont elvitathatatlannak tűnik, hogy jelenleg a Ravens az erősebb csapat. A Chiefs védelme hiába a második legkevesebb pontot engedi, futójátékban legfeljebb közepes, és láthattuk, hogy mi van akkor, ha nem sikerül feltartóztatni a marylandiek futójátékát. Emellett a Baltimore védelme brutálisan jó a passz elleni védekezésben és az irányítók siettetésében is, szóval Mahomes karrierje eddigi talán legnehezebb mérkőzésére készülhet.

Folytatódik a tündérmese, vagy a rutin diadalmaskodik?

Nehéz egy semleges NFL-szurkolónak nem szorítania a Detroit sikeréért. Hiszen itt van egy nagy múltú csapat, amely négyszer nyerte meg az NFL-t még a ligák egyesülése előtt, a Super Bowl-érában viszont nemhogy a nagydöntőbe nem jutott, 1999 és 2011 között rájátszásba sem, miközben 2008-ban 0–16-os mérleggel egyenesen a legrosszabb volt. Azóta három darab wild card körös vereség került a csapat neve mellé, a Dan Campbell-éra újjáépítése pedig egy 3–13–1-es mérleggel indult.

Aztán az előző idényben úgy lett 9–8 a Lions mutatója, hogy számára az utolsó meccsnek már csak annyi tétje maradt, hogy sikerével a Packerst elüti a rájátszástól. A mostaniban pedig 12–5-ig jutott, majd az 1991-es idény óta először nyert playoffmeccset (épp a 0–16 után kiválasztott, és a csapatnál 12 évet lehúzó Matthew Stafford új csapata, a Rams ellen, amely a csere után Stafforddal 2021-ben rögvest bajnok lett!), majd a második fellépést is behúzva 32 év után ismét konferenciadöntőbe jutott.

A gárda ereje egyértelműen a rendkívül szórakoztató támadósora, a 27,1 pontos átlag a liga ötödik legjobbja, a meccsenkénti 394,8 yard pedig a harmadik legmagasabb szám. A Stafford-cserében érkező Jared Goff 4575 yardot és 30 TD-t passzolt 12 interception mellett, a David Montgomery (1015), Jahmyr Gibbs (945) futókettős ugyancsak remekelt, Amon-Ra St. Brown (1515) a legjobb emberfogók sem tudták megállítani, a Gibbshez hasonlóan újonc Sam LaPorte pedig 889 elkapott yarddal és 10 TD-vel a tight end poszt legjobbjai közé jelentkezett be.

De nem véletlenül kezdtük a Lionsszal...

Az ellenfél ugyanis a liga talán legerősebb csapata, a San Francisco 49ers (12–5) lesz, ráadásul idegenben. Mert túl azon, hogy a michigani gárda védelme a 10. legrosszabb (23,2 engedett pont) volt az idényben, miközben a kaliforniaiét (17,5) csak a Ravens és a Chiefs előzi meg a komplett 32-es mezőnyből, az a helyzet, hogy a Friscónak még a támadósora is jobb a riválisáénál!

Több yardot (398,4, 2.) átlagol, több pontot szerez (28,9, 3.), és sokkal többféleképpen tud nyerni. Brock Purdyt Kyle Shanahan rendszere és a rengeteg remek opció miatt divatos nem lefitymálni, de a 2022-es idény utolsó választásig jogával megkaparintott irányító a 16 alapszakaszmeccsén felmutatott 4280 yardjával, és 31/11-es TD/interception-mutatójával alighanem minden kétkedőt elhallgattatott. A másodéves játékos a 20. legtöbb passzkísérletből szerezte az ötödik legtöbb passzolt yardot, úgy, hogy mind a négy előtte záró eggyel több meccset játszott, merthogy Purdy akkor már pihenhetett. A 31 TD a harmadik legtöbb volt, a 113-as irányítómutató pedig a legjobb az egész ligában.

Persze, ne vegyük el az érdemet a társaitól sem, hiszen egészen döbbenetes képet fest az a csapat, amelyben a liga legjobb (és legjobban elkapó) futója, Christian McCaffrey (1459+564 yard, 14+7 TD), legjobb tight endje, George Kittle (1020 yard és 6 TD is jött a legjobban blokkoló TE-től), legjobban futó elkapója, Deebo Samuel (37 futásból 225 yard és 5 TD a 892 elkapott yard és 7 TD mellett), egy pazarul blokkoló, és top 10-es elkapóvá váló Brandon Aiyuk (1342 yard, 7 TD) és a liga legjobb fullbackje, Kyle Juszczyk is megtalálható. Ez az ötös egyszerre tud felállni úgy, hogy futással és passzjátékkal is kimagaslóan teljesítsen, a védelem felállásától függően pedig annak gyengeségét támadni, elképesztő hatékonysággal.

Persze, itt a fő kérdés az, hogy mi van akkor, ha egy fogaskerék kiesik, hiszen a mélység nem éppen veretes a sztárok mögött. Márpedig Deebo Samuel vállsérülést szenvedett, és bár jó eséllyel játszani fog, azért ez a helyzet aligha biztató.

A rutinban itt csapatszinten még durvább a differencia, hiszen az NFC-ben a Lions az utolsó az eddigi egy konferenciadöntőjével, a 49ers pedig messze első a 18-cal.

Taylor Swift vagy Eminem lopja el a show-t Ushertől? Esetleg mindkettő?!

Aki az NFL-t követi, az alighanem találkozott azzal, hogy Taylor Swift Travis Kelce barátnőjeként állandó szereplője lett a televíziós közvetítéseknek a Chiefs mérkőzéseinél, és különböző mémeken már arról értekezik az amerikai futballért lelkesedő közösség, hogy a Ravens győzelméért szorítók óriási része azért drukkol majd vasárnap este, hogy ne kelljen a döntőben is Swift kisasszony lelátói tombolását néznie…

Van zenei szupersztár azért a másik párharcban is, hiszen Marshall Bruce Mathers III, avagy közismertebb nevén Eminem zenei pályafutása épp a michigani Detroitból gyökerezik, és ő maga is nagy rajongója a hányatott sorsú együttesnek. A kettővel ezelőtti Super Bowl félidei show-jában fellépő rapper akkor és ott, Los Angelesben kiszurkolta Staffordért bajnoki címét, a korábbi kedvenc detroiti visszatérése előtt pedig tényleg csak annyit kért, hogy ha már eddig ennyire támogatták, most ezt hagyja meg a Lionsnak. Így vagy úgy, a michigani gárda 24–23-ra nyert, majd a Tampát megverve már csak egy lépésre van a Super Bowltól…

Érdekesség, hogy míg a semlegesek a Taylor Swift miatti felhajtás okán a Chiefs ellen drukkolnak, addig Eminem esetében gyakorlatilag mindenki inkább neki, mintsem ellene szurkol. Persze a Mahomes-éra sikeressége és a szomorú Lions-évtizedek alighanem hasonlóan sokat nyomnak a latban.

Egy biztos, mostanában többet beszélnek a kettősről az NFL kapcsán, mint Usherről, aki amúgy fellép majd a Super Bowl szünetében.

