Ferencváros polgármestere feltételekhez köti az atlétikai vb támogatását

Pénteken terepbejárással egybekötött tervbemutatót tartott Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere a 2023-as atlétikai világbajnokság tervezett helyszínén, a Vituki egykori telephelyén. Baranyi bejelentette, hogy csak bizonyos feltételek teljesülése esetén támogatják a világbajnokság megrendezését és így a helyszínül szolgáló stadion megépítését.

Ezek a feltételek a rozsdaövezet és Dél-Pest fejlesztésére összpontosulnak.

Baranyi nem atlétikai stadiont, hanem egy tömegsportcélú központot szeretne a Ferencvárosba, amit a vb után átadnának Budapest lakosságának. Ezt az atléták csak versenyeken használhatnák, tehát nem kapna saját, a magyar atlétika otthonául szolgáló létesítményt az atlétikai szövetség.

„Minden egyes négyzetméternyi zöld közösségi használatú lenne” – emelte ki Baranyi a kiegészítő terv kapcsán. A létesítmény köré tervezett közparkban szoborparkot, kutyafuttatót, hajókikötőt, játszóteret, óvodát, kerületi szakrendelőt is építenének. A polgármester a sajtótájékoztatón mindehhez bemutatott egy koncepciótervet, amit építészek segítségével alkotott meg. A területre Ferencvárosi Zöld Parkként utalt. Azt mondta, a Kopaszi-gát megmutatta, hogy milyen sokan látogatják a vízparti zöldterületet, Újbudán évi 800 ezer ember fordul meg. Baranyi szerint ennek sokszorosa használhatná a ferencvárosi területet.

Az egyik megszabott feltétel az is, hogy a diákváros-koncepció első két üteme valósuljon meg, vagyis 4000 kollégiumi helyet létesítsenek két éven belül, és tárgyalnak arról is, hogy az Országos Széchényi Könyvtár a IX. kerületbe költözzön.

Fontos cél az is, hogy a Vituki strand megmaradjon, és azt átadják a közösség számára. Baranyi arról is beszélt, hogy a Soroksári-Duna-ág Molnár-szigetig tartó szakaszának rendszeres kotrását is szeretnék elérni, ez is a feltételeik közé tartozik.

Ha mindez megvalósul, Ferencváros megadja az engedélyt a stadion építésére.

A Ferencvárosnak egyetlen aduja van a kezében, a világbajnokságra helyszínéül kinézett területen van még egy telek, ami a IX. kerület tulajdonában van, de Baranyi azt mondta, nem szeretnék ezt ütőkártyaként használni, szerinte egyszerűen Budapest jövőjéről van szó.

Baranyi azzal zárta a pénteki sajtóeseményt, hogy a fővárosi közgyűlés jövő heti ülésén tárgyalják majd a tervét, amit még nem ismertettek Fürjes Balázs kormánybiztossal, a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjának vezetőjével. Azt a IX. kerületi polgármester sem tudja, mennyibe kerülhet a projekt, ő is százmilliárdról tud. Bízik abban, hogy azt a fővárosi ellenőrzéséve is, ezt átláthatóan fogják elkölteni.

A Vituki telephelye valóban eléggé lepusztult, omladozó ipari épületek, gazos területek, sitthalmok tarkítják. Bár a világbajnokság látványterveiben még szerepel a Vituki műemléki védelem alatt álló toronyépülete, a legfrissebb statikai vizsgálatok alapján le kell bontani majd, így az épület különleges konferenciaterme is eltűnik.

(Borítókép: Bődey János / Index)